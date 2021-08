V prevádzkach a pri cestovaní sú vo Francúzsku povinné covidpasy

Paríž 9. augusta (TASR) – Obyvatelia Francúzska sa od pondelka musia preukázať tzv. covidpasom aj pri vstupe do reštaurácií, či kaviarní a v diaľkovej doprave. Informovala o tom agentúra DPA. Covidové certifikáty sú vo Francúzsku povinné od 21. júla pri návšteve múzeí, divadiel či kín.



Obyvatelia krajiny takýto preukaz získajú na základe úplnej zaočkovanosti schválenými vakcínami, prípadne, ak prekonali nákazu koronavírusom, alebo majú negatívny výsledok testu.



Opatrenie bude v platnosti do polovice novembra a vzťahuje sa na všetky osoby vo veku od 18 rokov, píše DPA. Pre mladistvých vo veku 12 až 17 rokov budú covidpasy vyžadované od 30. septembra. Legislatíva zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje dať sa do 15. septembra povinne zaočkovať.



Opatrenie zavádzajúce povinné covidpasy schválila minulý týždeň Francúzska Ústavná rada - najvyššia inštitúcia súdnej moci v krajine. Francúzsky parlament tento zákon prijal koncom júla.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v nedeľu pre denník Le Parisien povedal, že niektoré z opatrení nebudú také prísne, ako vláda pôvodne plánovala. Negatívny test na koronavírus bude mať platnosť 72 hodín, namiesto pôvodných 48 hodín, píše DPA. Akceptované budú aj samotesty v prípade, že budú absolvované pod odborným dohľadom.



Viac ako 200 000 ľudí vo Francúzsku počas uplynulého víkendu vyjadrovalo nespokojnosť s novými opatreniami týkajúcimi sa covidpasov. Takéto protesty sa konali už štvrtý týždeň v reakcii na kroky tamojšej vlády.