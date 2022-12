V prezidentskom modeli Ipsosu mierne posilnil Babiš a výrazne Nerudová

Praha 2. decembra (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb v Česku by vyhral Andrej Babiš, volilo by ho takmer 30 percent ľudí. Do druhého kola by postúpil Petr Pavel alebo Danuše Nerudová. Rozdiel medzi nimi sú len tri desatiny percentuálneho bodu. Vyplýva to z novembrového prieskumu agentúry Ipsos, ktorého výsledky zverejnili v piatok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Najvyšší volebný potenciál má podľa modelu bývalý náčelník Generálneho štábu Armády ČR a bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, ktorý dosahuje 38,3 percenta. Potenciál ekonómky a bývalej rektorky Mendelovej univerzity Danuše Nerudovej je 37,1 percenta. Naopak nižší volebný potenciál má podľa Ipsosu expremiér Andrej Babiš, ktorému namerali 35,7 percenta.



Babiša by najčastejšie volili ľudia s nižším vzdelaním a vyšším vekom. "U najstaršej generácie dosahuje takmer polovičnú podporu medzi všetkými kandidátmi," uvádza Ipsos.



Pavlovi aj Nerudovej by svoj hlas dali skôr voliči s vyšším vzdelaním. Nerudová má podľa prezidentského modelu silnú podporu u mladej generácie. V porovnaní s októbrovým modelom si polepšila o osem percentuálnych bodov. Pavel by naopak získal o tri percentuálne body menej než v októbrovom modeli, v ktorom by prvé kolo vyhral.



Za trojicou kandidátov nasleduje senátor Pavel Fischer, ktorý by získal takmer šesť a pol percenta hlasov. Druhý kandidujúci senátor Marek Hilšer by dostal štyri percentá.



Predpokladaná účasť v prvom kole prezidentských volieb je podľa Ipsosu 70 percent. "Polovica voličov však stále nemá jasno v tom, koho bude v prvom kole voliť," upozornila agentúra.



Prieskum sa realizoval 25. až 28. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke populácie ČR staršej ako 18 rokov. Zúčastnilo sa na ňom 1009 respondentov. Zoznam kandidátov odrážal uchádzačov oficiálne zaregistrovaných ministerstvom vnútra.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)