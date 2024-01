V prezidentských voľbách hlasujú Rusi žijúci v nepriateľských štátoch

Moskva 26. januára (TASR) - Občania Ruska žijúci v zahraničí budú môcť hlasovať v marcových prezidentských voľbách, aj keď žijú v "nepriateľských" krajinách, ktoré uvalili sankcie na Moskvu pre vojnu na Ukrajine. Na pravidelnej piatkovej tlačovej konferencii to uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informovala agentúra Reuters.



Volebné miestnosti budú podľa nej zriadené vo všetkých krajinách, kde má Rusko diplomatické misie. Moskva prijíma opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti, pričom v "nepriateľských" krajinách zaznamenáva aj vyhrážky voličom, tvrdila Zacharovová.



Ďalej povedala, že Rusko pozve zahraničných volebných pozorovateľov zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), združujúceho väčšinu bývalých republík Sovietskeho zväzu, a zo Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, do ktorej patria Čína, India, Pakistan a Irán.



Zároveň konštatovala, že by bolo "čudné", keby Rusko pozvalo "rusofóbnych" volebných pozorovateľov z Rady Európy, z ktorej vystúpilo v roku 2022.



Očakáva sa, že úradujúci prezident Vladimir Putin vo voľbách vypísaných na 15. - 17. marca zvíťazí bez väčších problémov a zostane pri moci ďalších šesť rokov, keďže nemá vážnejších súperov.



Rovnako ako v prípade prezidentských volieb v roku 2018 má najvýznamnejší člen ruskej opozície Alexej Navaľnyj zákaz kandidovať z dôvodu predchádzajúceho odsúdenia za trestný čin a v čase volieb bude vo väzení.