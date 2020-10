V prezidentských voľbách na Seychelách zvíťazil opozičný kandidát

Victoria 25. októbra (TASR) - Víťazom prezidentských volieb na Seychelách sa v nedeľu stal Wavel Ramkalawan. Ide o prvé víťazstvo tamojšej opozície od roku 1976, keď tento africký ostrovný štát v Indickom oceáne získal nezávislosť od Británie.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ramkalawan (59), anglikánsky kňaz, ktorý získal dosť hlasov na to, aby si prezidentský úrad zabezpečil už v prvom kole volieb, po oznámení výsledkov vyzval na jednotu obyvateľstva. "Je dôležité prísť na to, ako zmieriť náš ľud, aby sme mohli kráčať ďalej," vyhlásil.



Úradujúci seychelský prezident Danny Faure, ktorý je vo funkcii hlavy štátu od roku 2016, uznal výsledky volieb a poprial svojmu nástupcovi "veľa šťastia". Faure (58) je zo strany Jednotné Seychely (PL), ktorá je pri moci od roku 1977.



Ramkalawan zo Seychelskej demokratickej aliancie (LDS) získal 54,9 percenta hlasov, zatiaľ čo Faureho podporilo 43,5 percenta voličov. Ramkalawan sa stane v poradí piatym prezidentom Seychel, potvrdila ústredná volebná komisia.



Opozícia zvíťazila aj v parlamentných voľbách, ktoré sa konali popri prezidentských od štvrtka do soboty. Ramkalawanova strana v nich získala 25 parlamentných kresiel, čo predstavuje dve tretiny zákonodarného zboru. Faureho strana si zabezpečila desať poslaneckých mandátov.



Opozíciu, ktorá v predchádzajúcich voľbách novej hlavy štátu v roku 2015 utrpela tesnú porážku, povzbudilo prelomové víťazstvo v parlamentných voľbách konaných o rok neskôr. Všetci predošlí seychelskí prezidenti pochádzali zo strany PL.



Ramkalawan v roku 2015 prehral volebný súboj iba o 200 hlasov.