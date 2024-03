V prezidentských voľbách priebežne vedie opozičný kandidát Faye

Dakar 25. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb v Senegale podľa priebežných výsledkov vedie opozičný kandidát Bassirou Diomaye Faye. Najmenej sedem protikandidátov mu zagratulovalo k víťazstvu. Informuje o tom TASR podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



O priazeň približne 7,3 milióna registrovaných voličov sa v nedeľu uchádzalo až 19 kandidátov.



Oficiálne výsledky by mali byť známe do konca týždňa. Faye zatiaľ jasne vedie v súboji favoritov nad bývalým senegalským premiérom Amadouom Baom, vyplýva z priebežných výsledkov, ktoré zverejnili miestne médiá.



Expremiérov tím si však je "istý", že o novej hlave štátu sa bude "v najhoršom prípade" rozhodovať v druhom kole. Na zvolenie v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov.



Vo Fayeho volebnej centrále v Dakare sa v nedeľu večer zhromaždili stovky ľudí, ktorí spievali a tancovali za zvuku klaksónov a bubnov, píše AFP.



Faye sľúbil voličom hlbokú zmenu a prezidentský program ľavicového panafrikanizmu. Zaviazal sa tiež obnoviť národnú "suverenitu" a bojovať proti korupcii. Jeho protikandidát Ba by chcel nadviazať na politiku súčasného prezidenta Mackyho Salla.



Voľby sa mali pôvodne konať 25. februára, ale úradujúci prezident ich neočakávane odložil na neurčito, čo opozícia označila za ústavný prevrat. Ústavná rada, senegalská obdoba ústavného súdu, však dekrét o odklade volieb napokon zrušila. Termín volieb následne stanovili na 24. marca. Sall sa už o tretí mandát neuchádza.