V prezidentských voľbách USA hlasovalo už viac ako 95 miliónov voličov

Washington 2. novembra (TASR) - Hlasy v amerických prezidentských voľbách odovzdalo v predstihu už viac ako 95 miliónov voličov. Deň pred riadnym termínom hlasovania o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na United States Elections Project, ktorý zhromažďuje informácie súvisiace s americkými voľbami.



Ide o doposiaľ najvyšší zaznamenaný počet hlasov odovzdaných v predstihu pred riadnym termínom prezidentských volieb v USA. To podľa analytikov naznačuje, že tohtoročné voľby by mohli mať najvyššiu účasť v novodobých dejinách USA.



Možnosť hlasovať v predstihu už teraz využilo 69 percent celkového počtu voličov, ktorí odovzdali hlasy v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2016.



Experti z United States Elections Project predpokladajú, že celková účasť v utorkových voľbách bude určite vyššia než približne 137 miliónov voličov, ktorí hlasovali v prezidentských voľbách pred štyrmi rokmi. Možnosť hlasovať v predstihu vtedy využilo len 47 miliónov voličov.



Kandidát Demokratickej strany Joe Biden v súčasnosti vedie vo viacerých celonárodných prieskumoch verejnej mienky. Z prieskumu Reuters/Ipsos, ktorý bol uskutočnený počas dní 27.- 29. októbra, vyplýva, že Biden by mal vo voľbách získať 51 percent a Trump 43 percent hlasov.



Situácia je však nepredvídateľná v kľúčových štátoch Arizona, Florida a Severná Karolína, ktoré majú rozhodujúci vplyv na výsledok amerických volieb. Tieto štáty nie sú jasne demokratické ani republikánske a je tam ťažké predpovedať, ktorý kandidát vyhrá.



Veľký nárast počtu ľudí, ktorí sa rozhodli hlasovať skôr ako v deň volieb - osobne alebo poštou - súvisí s pokračujúcou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. V čase pandémie sa chcú totiž mnohí voliči vyhnúť čakaniu v dlhých radoch, ktoré sa často tvoria počas volebného dňa.



Téma hlasovania v nadchádzajúcich prezidentských voľbách poštovou formou vyvoláva spory medzi demokratmi a republikánmi. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlasuje, že takýto typ hlasovania výrazne zvyšuje riziko falšovania volebných výsledkov - žiadne dôkazy o tom však neposkytol. Demokrati sa, naopak, za korešpondenčné hlasovanie zasadzujú, pričom argumentujú ochranou zdravia voličov v čase pandémie. Zároveň obviňujú Trumpa a jeho administratívu, že proces hlasovania poštou zámerne spomaľujú a komplikujú.