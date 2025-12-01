< sekcia Zahraničie
V prezidentských voľbách v Hondurase vedie kandidát podporený Trumpom
Len niekoľko dní pred voľbami Trump ostro kritizoval Nasrallu a Moncadovú a varoval, že pod ich vedením by Honduras mohol vydať rovnakou cestou ako Venezuela.
Autor TASR
Tegucigalpa 1. decembra (TASR) — Konzervatívny kandidát Nasry „Tito“ Asfura podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom sa dostal na základe čiastkových výsledkov do vedenia po skončení hlasovania v nedeľňajších jednokolových prezidentských voľbách v Hondurase. Tesne za ním skončil ďalší konzervatívny kandidát a bývalý honduraský viceprezident Salvador Nasralla. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.
Zo sčítania hlasov z približne 34 percent volebných miestností vyplýva, že 67-ročný Asfura, kandidát Národnej strany Hondurasu (PNH), získal 40,63 percenta hlasov, zatiaľ čo Nasralla z Liberálnej strany Hondurasu (PLH) dostal 38,78 percenta.
Ako tretia skončila s výrazným odstupom (19,59 percenta) Rixi Moncadová z ľavicovej strany Sloboda a obnova (LIBRE), ktorú si súčasný prezident Xiomara Castro vybral za svoju nástupkyňu.
Asfura je bývalý starosta honduraského hlavného mesta Tegucigalpa. Len niekoľko dní pred voľbami Trump vyhlásil, že v prípade jeho zvolenia s ním bude bojovať proti „narkokomunistom“ a že je jediným kandidátom, s ktorým by jeho vláda spolupracovala.
Nasralla, 72-ročný športový komentátor, v priebehu rokov kandidoval za rôzne strany a je považovaný za outsidera. Ústrednou témou jeho kampane bolo vykorenenie korupcie.
Trump v piatok zasiahol do predvolebnej kampane v Hondurase oznámením, že udelí milosť bývalému predsedovi PNH Juanovi Orlandovi Hernándezovi, ktorého v USA odsúdili na 45 rokov väzenia za pomoc obchodníkom s drogami pri preprave kokaínu do Spojených štátov.
Len niekoľko dní pred voľbami Trump ostro kritizoval Nasrallu a Moncadovú a varoval, že pod ich vedením by Honduras mohol vydať rovnakou cestou ako Venezuela.
Moncadová opakovane odsúdila Trumpovo zasahovanie do volieb. Svojich dvoch pravicových súperov obvinila, že sú „bábkami pučistickej oligarchie“. Strana LIBRE oznámila, že uzná iba konečný výsledok volieb, ktorý bude známy niekoľko dní po voľbách.
Voliči v nedeľu rozhodovali aj o novom zložení 128-členého Kongresu, 20 zástupcoch Hondurasu v Stredoamerickom parlamente (PARLACEN), ako aj o 298 starostoch a 2168 členoch obecných zastupiteľstiev.
Honduras je považovaný za jednu z najnestabilnejších krajín Latinskej Ameriky; posledný prevrat sa tam odohral v roku 2009. Takmer dve tretiny z jeho 11 miliónov obyvateľov žije v chudobe. Po nástupe Trumpa do funkcie sa stala prakticky nemožnou dovtedy bežná prax, že Hondurasania odišli pracovať do USA, odkiaľ posielali svojim rodinám časť zarobených peňazí.
Zo sčítania hlasov z približne 34 percent volebných miestností vyplýva, že 67-ročný Asfura, kandidát Národnej strany Hondurasu (PNH), získal 40,63 percenta hlasov, zatiaľ čo Nasralla z Liberálnej strany Hondurasu (PLH) dostal 38,78 percenta.
Ako tretia skončila s výrazným odstupom (19,59 percenta) Rixi Moncadová z ľavicovej strany Sloboda a obnova (LIBRE), ktorú si súčasný prezident Xiomara Castro vybral za svoju nástupkyňu.
Asfura je bývalý starosta honduraského hlavného mesta Tegucigalpa. Len niekoľko dní pred voľbami Trump vyhlásil, že v prípade jeho zvolenia s ním bude bojovať proti „narkokomunistom“ a že je jediným kandidátom, s ktorým by jeho vláda spolupracovala.
Nasralla, 72-ročný športový komentátor, v priebehu rokov kandidoval za rôzne strany a je považovaný za outsidera. Ústrednou témou jeho kampane bolo vykorenenie korupcie.
Trump v piatok zasiahol do predvolebnej kampane v Hondurase oznámením, že udelí milosť bývalému predsedovi PNH Juanovi Orlandovi Hernándezovi, ktorého v USA odsúdili na 45 rokov väzenia za pomoc obchodníkom s drogami pri preprave kokaínu do Spojených štátov.
Len niekoľko dní pred voľbami Trump ostro kritizoval Nasrallu a Moncadovú a varoval, že pod ich vedením by Honduras mohol vydať rovnakou cestou ako Venezuela.
Moncadová opakovane odsúdila Trumpovo zasahovanie do volieb. Svojich dvoch pravicových súperov obvinila, že sú „bábkami pučistickej oligarchie“. Strana LIBRE oznámila, že uzná iba konečný výsledok volieb, ktorý bude známy niekoľko dní po voľbách.
Voliči v nedeľu rozhodovali aj o novom zložení 128-členého Kongresu, 20 zástupcoch Hondurasu v Stredoamerickom parlamente (PARLACEN), ako aj o 298 starostoch a 2168 členoch obecných zastupiteľstiev.
Honduras je považovaný za jednu z najnestabilnejších krajín Latinskej Ameriky; posledný prevrat sa tam odohral v roku 2009. Takmer dve tretiny z jeho 11 miliónov obyvateľov žije v chudobe. Po nástupe Trumpa do funkcie sa stala prakticky nemožnou dovtedy bežná prax, že Hondurasania odišli pracovať do USA, odkiaľ posielali svojim rodinám časť zarobených peňazí.