V prezidentských voľbách v Iráne priebežne vedie reformista Pezeškiján

Teherán 29. júna (TASR) - Reformista Massúd Pezeškiján a bývalý iránsky jadrový vyjednávač Saíd Džalílí priebežne vedú v iránskych prezidentských voľbách. Vyplýva to z priebežných výsledkov zverejnených v sobotu iránskym ministerstvom vnútra, informuje TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



So ziskom viac ako 8,3 milióna hlasov vedie Pezeškiján, Džalílího podporilo vyše 7,1 milióna voličov. Podľa ministerstva vnútra bolo dosiaľ spočítaných asi 19 miliónov hlasovacích lístkov.



Na treťom mieste je priebežne so ziskom 2,6 milióna hlasov súčasný predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Štvrtý kandidát, exminister vnútra Mostafá Púrmohammadí, má na svojom konte zatiaľ 158.314 hlasov.



Ak ani jeden z kandidátov nezíska viac ako 50 percent hlasov, rozhodne o novom iránskom prezidentovi druhé kolo, ktoré je naplánované na 5. júla.



Prezidentské voľby sa mali v Iráne pôvodne konať budúci rok. Zmena termínu nastala po smrti úradujúceho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul 19. mája pri havárii vrtuľníka.