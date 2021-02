V prezidentských voľbách v Nigeri zvíťazil Bazoum

Niamey 24. februára (TASR) - Bývalý minister vnútra Mohamed Bazoum zvíťazil v prezidentských voľbách v Nigeri. Podľa predbežných výsledkov zverejnených v utorok získal v druhom kole 55,75 percenta hlasov pri účasti 63 percent. Jeho súper Mahamane Ousmane však so zverejnenými výsledkami nesúhlasí a sám sa v stredu prehlásil za víťaza volieb. V krajine ešte v utorok vypukli protesty, informovala agentúra AFP.



Odchádzajúci prezident Mohamadou Issoufou už po dvoch päťročných volebných obdobiach nemohol kandidovať. Otvorila sa tak možnosť pre prvé odovzdanie moci medzi zvolenými lídrami od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960.



Bazoumovým protikandidátom v druhom kole volieb bol Mahamane Ousmane, ktorý získal 44,25 percent hlasov. Ousmane sa v roku 1993 stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom Nigeru, avšak po troch rokoch ho zosadila armáda. Teraz sa pokúšal získať prezidentský úrad od prevratu už piatykrát.



Ousmane počas zverejnenia výsledkov mobilizoval verejnosť s tým, že výsledky nie sú "v súlade s vôľou ľudu". Tvrdí, že voľby vyhral on so ziskom 50,3 percenta hlasov.



Vo svojom víťaznom prejave sa Bazoum vyjadril, že chce s Ousmanom v budúcnosti spolupracovať. Prívrženci opozície, mnohí z nich vyzbrojení palicami, sa zároveň zhromaždili blízko miesta, kde mal Bazoum svoj víťazný prejav. Demonštranti na mieste podpaľovali pneumatiky.



V deň volieb prišlo o život sedem členov štátnej volebnej komisie, keď auto, v ktorom sa viezli, nabehlo na mínu. V pondelok za podobných okolností zahynul predseda okrskovej volebnej komisie v regióne Diffa na juhovýchode krajiny. Deväť ďalších pracovníkov bolo zranených.