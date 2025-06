V prezidentských voľbách v Poľsku hlasovali obaja kandidáti

Varšava 1. júna (TASR) - V druhom kole poľských prezidentských volieb na poludnie vo Varšave hlasovali aj obaja kandidáti - varšavský primátor a kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski aj predseda Inštitútu pamäti národa podporovaný stranou PiS Karol Nawrocki. Priebeh je zatiaľ pokojný. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Nawrocki hlasoval na základnej škole v mestskej časti Praga-Sever. Vyhlásil, že Poľsko dnes najviac potrebuje dobrého prezidenta, ktorý sa postará o to, aby zostalo Poľskom. „Budeme nezávislou a suverénnou krajinou,“ povedal.



Trzaskowski hlasoval spolu s manželkou na základnej škole v mestskej časti Ursynow. „My sme už zahlasovali, a vy?“ napísal na sieti X a pripomenul, že volebné miestnosti sú otvorené do 21. hodiny.



Počas volebného moratória v druhom kole prezidentských volieb zatiaľ štátna volebná komisia zaznamenala 88 prípadov možných priestupkov a jedno podozrenie z trestného činu poškodenia majetku. Nejde však o vážne prípady a podľa vyjadrenia predsedu komisie Sylwestra Marciniaka pre agentúru PAP je priebeh volieb pokojný.









