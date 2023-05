V prezidentských voľbách v Turecku už hlasovali obaja kandidáti

Na snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vkladá hlasovací lístok do volebnej schránky v 2. kole prezidentských volieb v tureckom Istanbule 28. mája 2023. Foto: TASR/AP

Ankara/Istanbul 28. mája (TASR) - V druhom kole tureckých prezidentských volieb odovzdali svoje hlasy už aj obaja kandidáti – súčasný prezident Recep Tayyip Erdogan a kandidát spojenej opozície Kemal Kiličdaroglu. V nedeľu to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.Kiličdaroglu po odchode z volebnej miestnosti v Ankare vyzval všetkých občanov, aby prišli vo voľbách odovzdať svoj hlas, aby sa Tureckoa priniesť tak do krajinyÚradujúci turecký prezident Erdogan, ktorý odvolil v Istanbule spolu so svojou manželkou Emine, tiež odkázal voličom, aby prišli hlasovať.V prvom kole, ktoré sa konalo 14. mája, ani jeden z kandidátov nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov — za Erdogana hlasovalo 49,5 percenta voličov, Kiličdaroglu získal takmer 45 percent hlasov.Erdogan je predsedom vládnucej stredopravicovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) a ako premiér a prezident je v Turecku pri moci 20 rokov. Pred prvým kolom volieb bol však podľa prieskumov favoritom práve Kiličdaroglu. Politickí analytici sú však teraz skeptickí a predpokladajú, že Kiličdaroglove šance poraziť Erdogana nie sú veľké.