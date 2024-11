V prezidentských voľbách v USA v predstihu hlasovalo vyše 81 mil. ľudí

Republikánsky prezidentský kandidát a americký exprezident Donald Trump tancuje na predvolebnom zhromaždení v meste Greensboro v americkom štáte Severná Karolína v sobotu 2. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Známy moderátor Joe Rogan podporil vo voľbách Trumpa

Walz aj Vance vyzvali ľudí v kľúčových štátoch na hlasovanie



Na kombosnímke vľavo demokratický kandidát na viceprezidenta USA Tim Walz, vpravo republikánsky kandidát na viceprezidenta USA JD Vance. Foto: TASR/AP

Kybernetický úrad: Predvolebnú kampaň sprevádzala vlna dezinformácií

Washington 5. novembra (TASR) - V amerických prezidentských voľbách odvolilo v predstihu už viac ako 81 miliónov ľudí, vyplýva z údajov centra Floridskej univerzity pre sledovanie volieb zverejnených v pondelok. TASR informuje podľa portálu stanice BBC.Takmer 45,5 milióna ľudí hlasovalo osobne, zatiaľ čo niečo menej ako 37 miliónov ich volilo poštou, ukazujú najnovšie údaje. Ich počet je nižší ako 101,5 milióna predčasne odovzdaných hlasov počas pandémie COVID-19 v roku 2020. Skoršia účasť je však výrazne vyššia ako v roku 2016 (47,2 milióna) alebo 2012 (46,2 milióna).Oficiálny deň volieb je síce 5. november, no mnohí Američania majú vo svojich štátoch možnosť odovzdať hlasy už skôr - osobne alebo poštou. Pred týždňom odvolil osobne v meste Wilmington v štáte Delaware aj americký prezident Joe Biden. Americká viceprezidentka a kandidátka na prezidentku USA Kamala Harrisová zas v nedeľu oznámila, že svoj hlas odovzdala poštou.Posledné hodiny pred oficiálnym dňom volieb o post hlavy štátu USA trávia obaja hlavní kandidáti na prezidentov na mítingoch v nerozhodnutých štátoch. O víťazovi pravdepodobne rozhodnú voliči v siedmich najviac vyrovnaných štátoch: Nevade, Južnej Karolíne, Pensylvánii, Michigane, Wisconsine, Arizone a Georgii. Prieskumy naznačujú mimoriadne tesný súboj.Známy moderátor Joe Rogan v pondelok večer podporil v amerických prezidentských voľbách republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje TASR podľa agentúry Reuters a portálu BBC.," reagoval bezprostredne bývalý americký prezident na mítingu v Pittsburghu.Jeho podcast Joe Rogan Experience je populárny najmä medzi mladými mužskými voličmi. Len nedávno v ňom viedol s Trumpom takmer trojhodinový rozhovor. V polovici októbra pritom volebný tím demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej tiež diskutoval s Roganom o možnej účasti v podcaste, nakoniec sa tak nestalo.Joe Rogan Exprenience je najpopulárnejší podcast v USA a podľa niektorých údajov aj na celom svete. Na platforme Youtube má viac ako 18 miliónov odberateľov. Roganove rozhovory v podcaste bývajú dlhé a väčšinou trvajú viac ako dve hodiny. Napriek tomu má každá epizóda milióny videní. Tá s Trumpom má na Youtube viac ako 45 miliónov vzhliadnutí.Rogan si do podcastu vyberá hostí zo všetkých oblastí verejného života vrátane kontroverzných osobností. Boli medzi nimi whistleblower Edward Snowden, astrofyzik Neil deGrasse Tyson, kanadský psychológ Jordan Peterson alebo krajne pravicový konšpirátor Alex Jones. Pravidelnými hosťami sú najmä MMA zápasníci z organizácie UFC, v ktorej Rogan moderuje. V podcaste však dáva priestor aj politickým predstaviteľom z oboch hlavných politických strán v USA.Harrisovú pred voľbami tiež podporilo viacero známych osobností vrátane speváčok Beyoncé a Taylor Swiftovej. Posledné hodiny pred oficiálnym dňom volieb o post hlavy štátu USA trávia obaja hlavní kandidáti na prezidentov na mítingoch v nerozhodnutých štátoch. O víťazovi pravdepodobne rozhodnú voliči v siedmich najviac vyrovnaných štátoch: Nevade, Južnej Karolíne, Pensylvánii, Michigane, Wisconsine, Arizone a Georgii.Niekoľko hodín pred oficiálnym dňom volieb o post amerického prezidenta sa snažia získať voličov na svoju stranu v kľúčových štátoch (tzv. swing states) aj uchádzači o viceprezidentský úrad - demokrat Tim Walz a republikán J. D. Vance. TASR informuje podľa stanice CNN.Guvernér Minnesoty Tim Walz v pondelok vystúpil na predvolebnom zhromaždení v meste Stevens Point v štáte Wisconsin. V prejave vyjadril nádej, že spolu s kandidátkou Demokratickej strany Kamalou Harrisovou vo voľbách zvíťazia. "" vyhlásil.Snažil sa pritom načrtnúť rozdiely Harrisovej v porovnaní s republikánskym kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom. Jej minulotýždňový prejav v parku Ellipse neďaleko Bieleho domu vo Washingtone bol podľa neho taký, ako by mal prezidentský prejav znieť. Dal ho do kontrastu s Trumpovým mítingom v Madison Square Garden, kde rečníci vyslovili sériu agresívnych a vulgárnych poznámok, píše CNN.Walz uviedol, že spolu s Harrisovou chcú vybudovať ekonomiku, ktorá pomôže tvrdo pracujúcim ľuďom. V závere vyzval Američanov, aby prišli voliť.Na hlasovanie vo voľbách vyzval v Atlante v štáte Georgia aj senátor z Ohio a republikánsky nominant J. D. Vance. Poukázal pritom na tesné víťazstvo republikánskeho prezidenta Joea Bidena v tomto štáte v roku 2020. Utorok bude podľa jeho slov dňom, kedy "treba hlasovať za zmenu, nižšie ceny potravín, dostupnejšie bývanie a uzatvorenie hraníc".Biden porazil Trumpa v Georgii v roku 2020 o menej ako jeden percentuálny bod a stal sa prvým demokratickým prezidentským kandidátom, ktorý vyhral v tomto štáte za posledné takmer tri desaťročia, pripomína CNN. Preto vyslovil Vance pred ľuďmi na mítingu prosbu, aby k volebným urnám zobrali aj ďalších členov rodiny a priateľov.V prejave slovne zaútočil aj na Harrisovú a viackrát kritizoval politiku Bidenovej administratívy. Vyhlásil, že "vynesieme odpadky vo Washingtone a tie sa volajú Kamala Harrisová".Posledné hodiny pred oficiálnym dňom volieb o post hlavy štátu USA strávia obaja hlavní kandidáti na prezidentov a viceprezidentov na mítingoch v nerozhodnutých štátoch.iaditeľka americkej Agentúry pre kybernetickú a infraštruktúrnu bezpečnosť (CISA) Jen Easterlyová v pondelok uviedla, že jej úrad nezaznamenal žiadne dôkazy o aktivitách, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok prezidentských volieb, a to napriek vlne dezinformácií, ktoré sprevádzali predvolebnú kampaň. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.Easterlyová ozrejmila že "volebná infraštruktúra nebola nikdy bezpečnejšia a že volebná komunita nebola nikdy lepšie pripravená na zabezpečenie bezpečných, spoľahlivých, slobodných a spravodlivých volieb."Riaditeľka CISA však vyhlásila, že v priebehu predvolebnej kampane zaznamenali v informačnom priestore bezprecedentné množstvo dezinformácií šírených zahraničnými aktérmi. Reuters pripomína, že americké agentúry už skôr varovali, že Rusko a ďalšie krajiny majú v úmysle prostredníctvom dezinformácií rozdeľovať americkú spoločnosť pred voľbami, čo Rusko poprelo.Minulý týždeň predstavitelia štátu Georgia upozornili na falošné video, na ktorom údajný haitský prisťahovalec s viacerými občianskymi preukazmi vydanými v Georgii tvrdí, že sa opakovane vo volil vo viacerých okrskoch. Úrady video označili za "cielenú dezinformáciu" a vysokopostavení predstavitelia amerických spravodajských služieb vo svojom vyhlásení uviedli, že za ním stojí Rusko.Vysokopostavený predstaviteľ CISA uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že zahraničné dezinformačné kampane budú pokračovať aj po voľbách, a to až do 6. januára, keď Kongres oficiálne potvrdí výsledky prezidentských volieb.Oficiálnym dňom volieb o post amerického prezidenta je utorok 5. novembra. V súboji o Biely dom sa stretnú viceprezidentka Kamala Harrisová z Demokratickej strany a jej republikánsky protikandidát a exprezident Donald Trump.