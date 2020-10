V približne polovici egyptských provincií sa konajú parlamentné voľby

Káhira 24. októbra (TASR) - V Egypte sa v sobotu konajú parlamentné voľby, v ktorých podľa všeobecného očakávania zvíťazia priaznivci a stúpenci súčasného prezidenta republiky Abdala Fattáha Sísího. Píše o tom agentúra DPA.



Voľby sa uskutočnia v dvoch kolách. Prvé z nich sa koná oba tieto víkendové dni v 14-tich z celkového počtu 27 provincií, tzv. guvernorátov. Druhé kolo hlasovania je naplánované na 7.-8. novembra v zvyšných guvernorátoch vrátane hlavného mesta Káhira.



O priazeň voličov sa uchádza dovedna 4500 kandidátov. Z nich časť je nezávislá a časť zapísaná na kandidátkach koaličných zoskupení politických subjektov podporujúcich prezidenta. Sísí je vo funkcii hlavy štátu od roku 2014.



Konečné výsledky parlamentných volieb sa očakávajú najskôr v polovici decembra. Konajú sa niečo vyše dva mesiace po voľbách do opätovne zriadeného Senátu, hornej komory egyptského parlamentu. V týchto voľbách zvíťazili v auguste takisto uchádzači lojálni vláde.



Egypťania vo vlaňajšom referende drvivou väčšinou odhlasovali ďalekosiahle ústavné zmeny vrátane obnovenia hornej komory parlamentu. Táto novelizácia ústavy by však okrem iného mohla teoreticky znamenať aj predĺženie Sísího moci až do roku 2030 a posilnenie jeho kontroly nad súdnictvom.