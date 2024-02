V priebehu dvoch dní došlo v Taliansku k dvom útokom nožom v školách

Miláno 6. februára (TASR) - Na strednej odbornej škole neďaleko Milána bodol v utorok 17-ročný chlapec o rok mladšieho študenta. Ide o druhý útok nožom v škole v Taliansku za dva dni. V pondelok v inej škole v regióne Lombardsko študent bodol učiteľku. TASR informuje na základe správ agentúr AP a ANSA.



Motív útoku zatiaľ nie je jasný. Agentúra ANSA sa odvoláva na zdroje zo školy, ktoré tvrdia, že incident bol zapríčinený spormi a hádkou o dievča. Obeť previezli do nemocnice na ošetrenie bodnej rany na stehne. Je mimo ohrozenia života.



V pondelok zadržala talianska polícia 17-ročného študenta v meste Varese severne od Milána, ktorý viackrát bodol do chrbta 57-ročnú učiteľku. Vyšetrujú ho pre pokus o vraždu. Škola uviedla, že chlapec má problémy so správaním a je mu venovaná špeciálna pozornosť na "zlepšenie jeho mentálnych a postojových schopností".



Odborový zväz učiteľov v Taliansku GILDA-UNAMS poukázal na rastúci počet prípadov agresie na školách. "Je nutné, aby sme čelili problému zaistenia bezpečnosti v školách," uviedol vo vyhlásení národný koordinátor odborového zväzu Rino Di Meglio.



Podľa talianskeho ekonomického denníka Il Sole 24 Ore tento rok zaznamenali v školách 27 prípadov agresie vrátane útokov nožom na učiteľov. Ďalšie prípady sa týkali rodičov, ktorí udreli riaditeľov, a študentov, ktorí hádzali predmety na učiteľov. V celom minulom roku zaznamenali 36 takýchto incidentov.