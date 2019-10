V priebehu necelého týždňa odstúpil v Japonsku druhý minister

Tokio 31. októbra (TASR) - Zo svojej funkcie odstúpil vo štvrtok japonský minister spravodlivosti Kacujuki Kawai. Premiér Šinzó Abe jeho rezignáciu akceptoval, povedal minister podľa televízie NHK na tlačovej konferencii.



Svoje rozhodnutie prijal po konzultácii so svojou manželkou, voči ktorej sa v médiách objavili obvinenia, že členom svojej kampane vyplácala odmeny nad zákonný limit. Anri Kawaiovú v júli zvolili do hornej komory parlamentu za vládnucu Liberálnodemokratickú stranu.



Kawai je už druhým členom Abeho kabinetu, ktorý odstúpil v priebehu necelého týždňa. Ministrom sa stal len 11. septembra. Kawai povedal, že odstúpil, aby zabránil poškodeniu dôvery verejnosti v súdny systém. Zároveň uviedol, že ani on, ani jeho manželka nevedia nič o spomínaných nezrovnalostiach.



Za Kawaiho nástupcu premiér Abe vymenuje Masako Moriovú, informovala NHK.



Uplynulý piatok rezignoval po obvinení z porušenia volebného zákona nový japonský minister obchodu Isšú Sugawara. Podľa médií mal svojim voličom v Tokiu darovať melóny, pomaranče či kaviár. Zákon v Japonsku pritom zakazuje politikom posielať dary voličom vo svojom volebnom obvode.