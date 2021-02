V priebehu týždňa otriasol Kábulom takmer tucet útokov

Kábul 8. februára (TASR) - Najmenej šesť osôb bolo za posledný týždeň zabitých v 11 cielených bombových útokoch v afganskom hlavnom meste Kábul a celkovo utrpelo pri útokoch zranenia 19 osôb. Informovala o tom pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na kábulskú políciu.



Väčšinu výbuchov spôsobili magnetické bomby pripevnené k vozidlám afganských bezpečnostných zložiek alebo vládnych zamestnancov.



Počet útokov magnetickými bombami v Kábule v posledných mesiacoch narástol. Ich cieľom sú vládni zamestnanci, aktivisti a novinári. Uvádza sa to v štvrťročnej správe osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR).



"Hoci nejde o novú taktiku, je obzvlášť efektívna pri uskutočňovaní teroru," uvádza sa v správe. Je to podľa SIGAR-u "pre Taliban rýchly, lacný, jednoduchý a relatívne nepredvídateľný spôsob, ako demonštrovať svoj dosah na hlavné mesto a vyhnúť sa prípadným civilným obetiam."



Útoky fundamentalistického hnutia Taliban pokračujú v rôznych častiach krajiny aj napriek prebiehajúcim mierovým rokovaniam v Katare medzi zahraničím podporovanou afganskou vládou a Talibanom. Tie zatiaľ dosiahli len veľmi malý pokrok, píše DPA. Čaká sa na preskúmanie dohody medzi USA a Talibanom, ku ktorej pristúpila administratíva novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena.



Lídri Talibanu medzitým podnikli cesty do Iránu, Ruska a Turkménska v snahe získať podporu v regióne.



USA vo februári 2020 podpísali s Talibanom dohodu, ktorá ustanovuje postupné stiahnutie jednotiek NATO z krajiny výmenu za to, že sa Taliban vzdá násilia a pristúpi na mierové rokovania s afganskou vládou.