V prieskume INSA vedie blok CDU/CSU, pravicová AfD je druhá

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecký konzervatívny blok CDU/CSU pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu podporuje najviac voličov - až 30 percent. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zostáva aj napriek nedávnym škandálom na druhom mieste so 17 percentami hlasov, vyplýva z online prieskumu inštitútu INSA pre nedeľňajšie vydanie denníku Bild, informuje agentúra DPA.



Vládnu Sociálnodemokratickú stranu (SPD) kancelára Olafa Scholza by podporilo 14 percent respondentov, zatiaľ čo jej koaliční partneri, strana Zelených a liberáli z FDP, by získali 13, respektíve štyri percentá hlasov.



Vo vnútri AfD sa v posledných týždňoch odohrávali viaceré kontroverzie. Lídrovi kandidátky, europoslancovi Maximilianovi Krahovi zakázali verejne vystupovať na podujatiach spojených s eurovoľbami po tom, čo relativizoval zločiny jednotiek SS nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Sám na sociálnej sieti X neskôr oznámil, že končí aj v predsedníctve tejto krajne pravicovej strany.



Nemecké úrady nedávno začali vyšetrovať Krahovho asistenta Jiana G. pre podozrenia zo špionáže pre Čínu. Podľa nemeckej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Dvojka kandidátky AfD a poslanec Bundestagu Petr Bystroň sa z kampane taktiež stiahol, keď minulý týždeň polícia prehľadala jeho berlínsky byt. V súčasnosti ho vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí a prijímania úplatkov. Jeho kauza súvisí so sankcionovaným proruským portálom Voice of Europe (VoE). Bystroň spájanie s ruskou propagandou a dezinformačnými kampaňami odmieta.



Frakcia v europarlamente Identita a demokracia (ID), združujúca populistické pravicové strany, vo štvrtok rozhodla o vylúčení nemeckej AfD zo svojich radov. Odôvodnila to tým, že už nechce byť spájaná s incidentmi, do ktorých je zapletený Krah.



Lídri AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová aj napriek škandálom podľa DPA vystupovali na sobotňajšom predvolebnom podujatí v západonemeckom meste Marl odhodlane. Ani jeden z nich sa priamo nevyjadril ku kontroverziám týkajúcim sa Kraha.



Weidelová uznala, že posledný týždeň nebol jeden z tých úspešných, zatiaľ čo Chrupalla situáciu okomentoval s tým, že všetci robia chyby. "Zároveň však musíte byť pripravení napraviť ich a poučiť sa," skonštatoval.



Ich vedenie AfD sa v uplynulých týždňoch stalo terčom kritiky. Obaja však však oznámili, že sa budú uchádzať o znovuzvolenie na júnovom celoštátnom zjazde strany.