V prieskume Nézőpontu vedie Fidesz, nezávislé prieskumy tvrdia opak

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Nézőpont na základe výsledkov svojho prieskumu konštatoval, že opozícia zneistela.

Autor TASR
Budapešť 19. januára (TASR) - Podiel voličov v Maďarsku, ktorí očakávajú víťazstvo premiéra Viktora Orbána v aprílových parlamentných voľbách, vzrástol, zatiaľ čo klesá počet voličov, ktorí veria vo volebný úspech predsedu mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Pétera Magyara. Podľa servera 24.hu to vyplýva z aktuálneho prieskumu inštitútu Nézőpont, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server poznamenal, že vláde blízky inštitút tvrdí, že nezávislé inštitúty, ktoré sú podľa Nézőpontu spojené s opozíciou, sú čoraz opatrnejšie a verejnosť pripravujú na to, že vládnuce strany sa údajne chystajú na volebný podvod.

Nézőpont na základe výsledkov svojho prieskumu konštatoval, že opozícia zneistela. V ňom dosiahla Orbánova podpora 53 percentuálnych bodov, v novembri to bolo o tri percentuálne body menej. Podiel tých, ktorí rátajú s víťazstvom Magyara, sa znížil v porovnaní s novembrom o jeden percentuálny bod na 31 percent, pričom klesol aj podiel nerozhodných.

Podľa inštitútu Fidesz stabilizoval svoj náskok pred stranou TISZA.

Podľa servera 24.hu to je naďalej v rozpore so zisteniami nezávislých inštitútov, ktorých prieskumy hovoria o jednoznačnej prevahe opozičnej strany TISZA nad Fideszom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
