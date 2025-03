V prieskume pred poľskými prezidentskými voľbami vedie Trzaskowski

Varšava 25. marca (TASR) - Varšavský primátor a prezidentský kandidát vládnej Občianskej koalície (KO) Rafal Trzaskowski by podľa najnovšieho prieskumu agentúry CBOS zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb. Podporu mu vyjadrilo 34 percent respondentov. Informuje o tom spravodajca TASR vo Varšave.



Na druhom mieste by s podporou 23 percent skončil Karol Nawrocki, kandidát podporovaný hlavnou opozičnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Zatiaľ čo Trzaskowského podpora ostala v porovnaní s februárovým prieskumom agentúry CBOS nezmenená, Nawrocki klesol o dva percentuálne body.



Tretie miesto v prieskume obsadil Slawomir Mentzen, kandidát opozičnej Konfederácie, ktorý získal 21 percent hlasov, čo je oproti februáru nárast o štyri percentuálne body.



Štvrtú pozíciu by vo voľbách podľa aktuálneho prieskumu obsadil predseda Sejmu a kandidát vládnej koalície strán Tretia cesta Szymon Holownia so štyrmi percentami. Piaty by skončil Adrian Zandberg zo strany Razem s trojpercentnou podporou.



Nerozhodnutých zostáva sedem percent opýtaných. Deklarovaná volebná účasť dosiahla 75 percent.



Prieskum sa uskutočnil od 17. do 20. marca na reprezentatívnej vzorke 1003 dospelých Poliakov. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 18. mája, prípadné druhé kolo je naplánované na 1. júna.