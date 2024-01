V primárkach v New Hampshire zvíťazili Trump a Biden

Concord 24. januára (TASR) - Exprezident USA Donald Trump podľa očakávaní zvíťazil v utorkových republikánskych prezidentských primárkach v štáte New Hampshire. V ten istý deň sa tam uskutočnili aj primárky demokratov, ktoré vyhral prezident Joe Biden, hoci ani oficiálne nekandidoval, informuje agentúra AP.



Výsledky primárok v New Hampshire podľa AP zvýšili pravdepodobnosť toho, že sa v novembrových prezidentských voľbách zopakuje súboj medzi Bidenom a Trumpom. Obaja politici sa stretli už vo voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden, čo Donald Trump dodnes odmieta uznať.



Pre Trumpa predstavuje výsledok v New Hampshire druhé víťazstvo v primárkach po sebe, po minulotýždňovom triumfe v Iowe, v ktorej 15. januára odštartovala séria primárok a volebných zhromaždení Republikánskej strany.



Po prehre v Iowe v nedeľu odstúpil z boja o prezidentskú nomináciu republikánov guvernér Floridy Ron DeSantis. Ako jediná reálna alternatíva k Trumpovi tak už zostala len bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN Nikky Halleyová, ktorá do kampane v New Hampshire investovala veľa času aj financií.



Vystupňovala pritom svoju kritiku Trumpa a prezentovala sa ako zjednocujúca kandidátka, ktorá do Republikánskej strany prinesie potrebnú generačnú výmenu. Jej apel však podľa agentúry AP nenašiel medzi voličmi dostatočnú odozvu.



Podľa čiastkových výsledkov (po zrátaní hlasov z 39 percent okrskov) v New Hampshire zvíťazil Donald Trump so ziskom približne 53 percent hlasov. Haleyovú podporilo zhruba 46 percent hlasujúcich. ´



V Iowe Trump minulý týždeň dosiahol drvivé víťazstvo so ziskom 51 percent hlasov; DeSantis presvedčil len 21 percent a Haleyová 19 percent voličov.



Utorkové primárky Demokratickej strany v New Hampshire vyhral prezident Joe Biden napriek tomu, že sa jeho meno nenachádzalo na hlasovacích lístkoch. Spôsobili to spory medzi miestnymi demokratmi a vedením Demokratickej strany týkajúce sa termínu hlasovania.



Bidenovi stúpenci však zorganizovali masívnu kampaň, v rámci ktorej vyzývali voličov, aby dopisovali jeho meno na hlasovacie lístky. Samotný prezident kampaň túto kampaň oficiálne nepodporil, ani v tomto štáte nevykonával žiadne predvolebné aktivity.



Podľa AP Biden vďaka úspešnej dopisovacej kampani poľahky porazil dvoch hlavných protikandidátov - minnesotského kongresmana Deana Phillipsa a autorku ezoterickej literatúry Marianne Williamsonovú, ako aj množstvo ďalších málo známych uchádzačov.



To mu ale nezaistí žiadnych delegátov na nominačný zjazd Demokratickej strany, vzhľadom na to, že konanie primárok v New Hampshire v tomto termíne nebolo schválené Demokratickým národným výborom (DNC). Toto víťazstvo však podľa AP napriek tomu konsolidovalo Bidenovu snahu o získanie prezidentskej nominácie Demokratickej demokratickej strany na druhé funkčné obdobie v Bielom dome.