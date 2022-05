V primárkach v Ohiu volia kandidátov do Senátu i na post guvernéra

Washington 3. mája (TASR) - V americkom štáte Ohio sa v utorok konajú primárky, v ktorých si obyvatelia vyberajú republikánskych a demokratických kandidátov do novembrových doplňujúcich volieb do amerického Kongresu, Senátu i volieb guvernéra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Američania si 8. novembra budú voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Takisto budú rozhodovať o obsadení 35 zo 100 kresiel v Senáte i 39-tich guvernéroch jednotlivých štátov USA.



Primárky, v ktorých sa rozhoduje o kandidátoch jednotlivých strán, sa konajú v 12 štátoch USA, pripomína AFP. Bývalý americký prezident Donald Trump podporuje mnohých republikánskych kandidátov v rôznych štátoch a tieto voľby budú preňho "lakmusovým testom" v spojitosti s možnou kandidatúrou v prezidentských voľbách 2024, píše AFP. Kľúčovými štátmi sú Ohio, Pensylvánia, Severná Karolína a Alabama.



Volebné miestnosti v Ohiu sa otvoria o 6.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) a budú otvorené to 19.30 h miestneho času, píše na svojej webovej stránke stanica ABC.