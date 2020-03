V primárkach v štáte Washington zvíťazil Joe Biden

Washington 17. marca (TASR) - Víťazom minulotýždňových primárok v súboji o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany v americkom štáte Washington sa stal bývalý viceprezident Joe Biden. Po takmer týždni sčítavania hlasov o tom informovala v pondelok agentúra AP.



V rámci druhého tzv. volebného superutorka sa demokratické primárky konali 10. marca v šiestich štátoch. V piatich z nich - Michigane, Mississippi, Missouri, Idahu a Washingtone - zvíťazil Biden. Jeho rival Bernie Sanders uspel iba v Severnej Dakote.



O najvyšší počet delegátov (125) sa bojovalo v Michigane. Sanders dúfal, že sa mu tam podarí zvíťaziť, od čoho si sľuboval oživenie svojej kampane po neúspešnej sérií primárok v rámci prvého volebného superutorka.



V štyroch štátoch Arizona, Ohio, Illinois a Florida by sa mali konať primárky v utorok. Guvernér štátu Ohio Mike DeWine požiadal na súde z dôvodu koronavírusovej krízy o odklad primárok vo svojom štáte do 2. júna, avšak sudca to v pondelok zamietol.



V primárkach si občania USA vyberajú straníckych kandidátov, ktorí sa budú v novembri uchádzať o prezidentský úrad. Republikán Trump dúfa, že zvíťazí nad demokratickým kandidátom a bude vládnuť druhé funkčné obdobie.