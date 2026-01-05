Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V prípade Brigitte Macronovej odsúdili všetkých obvinených za šikanu

Na snímke Jean Ennochi, právny zástupca Brigitte Macronovej,prvej dámy Francúzska, odpovedá na otázky novinárov po verdikte súdu v Paríži v pondelok 5. januára 2026. Foto: TASR/AP

Fáma o jej zmenenej rodovej identite sa objavila v roku 2017 po zvolení Emmanuela Macrona za prezidenta a virálnou sa stala aj v Spojených štátoch.

Paríž 5. januára (TASR) - Parížsky súd v pondelok uznal desať osôb ako vinných z kyberšikany Brigitte Macronovej. Odsúdil ich na tresty rôzneho typu od školenia o kyberšikane až po podmienečné tresty odňatia slobody na niekoľko mesiacov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Súd poukázal na „obzvlášť ponižujúce, urážlivé a zlomyseľné“ komentáre o údajnej transrodovej identite manželky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Obvinených bolo osem mužov a dve ženy vo veku od 41 do 65 rokov. Medzi nimi sú úradník, majiteľ galérie, IT špecialista, učiteľ, správca nehnuteľností aj majiteľ firmy. Podľa rozsudku sa nevhodne vyjadrovali o rode a sexualite Brigitte Macronovej a jej 24-ročný vekový rozdiel s manželom prirovnávali k „pedofílii“.

Pred súdom vypovedala aj jej dcéra Tiphaine Auzierová, podľa ktorej poškodili komentáre zdravie a rodinný život prvej dámy.

Macronová sa v októbri na dvojdňovom súdnom konaní nezúčastnila. V nedeľu v televízii TF1 vyhlásila, že tento proces začala, aby „išla príkladom“ v boji proti obťažovaniu.

Fáma o jej zmenenej rodovej identite sa objavila v roku 2017 po zvolení Emmanuela Macrona za prezidenta a virálnou sa stala aj v Spojených štátoch. Tam francúzsky prezidentský pár toto leto podal žalobu proti konzervatívnej aktivistke Candace Owensovej, ktorá na túto tému vytvorila aj seriál videí s názvom Becoming Brigitte. Následne ich s uznaním zverejňovali na sociálnych sieťach aj niektoré z osôb, ktoré teraz odsúdili v Paríži.
