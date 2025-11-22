< sekcia Zahraničie
V prípade Dallas vyšetrovateľ navrhuje vzatie zadržaných do väzby
Podvodne získané zásoby nafty mali páchatelia uskladňovať v nelegálnych prečerpávacích priestoroch a prepravovať do zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Piatich zadržaných a v súčasnosti už obvinených cudzincov (traja občania Lotyšska, dvaja občania Poľskej republiky) v prípade Dallas momentálne vypočúvajú. Vyšetrovateľ navrhne ich vzatie do väzby. „Zároveň na viacerých objektoch, ktoré boli predmetom policajného zásahu, pokračujú výkopové a technické práce zamerané na odhalenie a zabezpečenie ďalších dôkazov,“ oznámil hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
Policajná akcia Dallas sa zamerala na preverovanie podozrení z nelegálneho odčerpávania pohonných látok z produktovodov, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. „Podľa doterajších zistení malo dôjsť k odčerpaniu najmenej 330.000 litrov nafty,“ pripomenul v tejto súvislosti Hájek.
Podvodne získané zásoby nafty mali páchatelia uskladňovať v nelegálnych prečerpávacích priestoroch a prepravovať do zahraničia. Trestná činnosť je vyšetrovateľom kvalifikovaná ako zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Na zásahu, ktorý sa začal vo štvrtok (20. 11.), sa vo viacerých krajoch SR podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu s nimi spolupracovali aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.
