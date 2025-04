V prípade nárazu auta do ľudí vo Vancouveri zrejme nejde o terorizmus

Vancouver 27. apríla (TASR) - V prípade nárazu auta do davu na pouličnom festivale v kanadskom meste Vancouver podľa všetkého nejde o „akt terorizmu“, uviedla v nedeľu tamojšia polícia. Nešťastie si vyžiadalo najmenej deväť obetí, informuje TASR podľa agentúr AFP, DPA a denníka Bild.



„V tejto chvíli sme si istí, že tento incident nebol aktom terorizmu,“ uviedla polícia v príspevku na platforme X.



Incident, ku ktorému došlo ešte v sobotu večer miestneho času, si vyžiadal aj deväť obetí na životoch a množstvo zranených, uviedla polícia a dodala, že podrobnosti uvedie neskôr, keď vyšetrovanie pokročí.



V prípade vodiča ide o 30-ročného muža z Vancouvru, ktorého na mieste zadržali. Polícia stále zisťuje, či do davu ľudí na festivale narazil úmyselne, alebo nie, píše Bild.



Na internete sa objavili videá, na ktorých vidieť čierne vozidlo Audi Q7 s preliačenou kapotou a aktivovanými airbagmi. Na uliciach je vidieť ležiacich zranených i mŕtvych.



Podľa tamojších médií vodič po nehode z auta vyskočil a pokúšal sa z miesta ujsť. Viacero prítomných ho však zadržalo, kým dorazila polícia. Na jednom z videí na sociálnych sieťach je údajne vidieť páchateľa, ako sa drží za hlavu a opakuje „Je mi to ľúto“, cituje Bild.



Kanadský premiér Mark Carney v súvislosti s nešťastím uviedol, že je „zdrvený“. Na platforme X tiež vyjadril obetiam a ich rodinám svoju sústrasť, píše DPA.