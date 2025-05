V prípade pokroku v rokovaniach môže Trump prísť do Turecka

Dauha 15. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nevylúčil, že by mohol v piatok vycestovať do Turecka v prípade, že na štvrtkovom rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v Istanbule dôjde k pokroku a „bude to vhodné“. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



„Keby sa niečo stalo, vycestoval by som v piatok,“ vyhlásil Trump. Americký prezident je aktuálne na návšteve Kataru a v priebehu dňa dorazí do Spojených arabských emirátov (SAE) v rámci svojej cesty po krajinách Blízkeho východu.



V tureckom Istanbule by sa vo štvrtok mali začať priame rokovania medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou. Pôjde o prvé priame stretnutie znepriatelených strán od marca 2022. Ich uskutočnenie minulú nedeľu navrhol ruský prezident Vladimir Putin. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však osobnú účasť na rokovaniach odmietol.



Napriek plánovanému programu v Katare a SAE Trump do poslednej chvíle nevylučoval, že by do Turecka mohol vycestovať aj vo štvrtok. Cestu Biely dom definitívne vylúčil až v noci na štvrtok krátko po tom, čo Kremeľ oficiálne odmietol Putinovu osobnú účasť na rokovaniach. Do Istanbulu pôjde za USA šéf rezortu diplomacie Marco Rubio, ako aj osobitní vyslanci prezidenta Steve Witkoff a Keith Kellogg.