V prípade postreleného Afroameričana Jacoba Blakea nikoho neobvinia

Americká zástava veje nad horiacou budovou počas protestov v meste Kenosha, v americkom štáte Wisconsin 24. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Washington 6. januára (TASR) - Americké úrady nevznesú obvinenia voči žiadnemu z policajtov, ktorí sa podieľali na augustovom postrelení Afroameričana Jacoba Blakea v meste Kenosha. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Blake v dôsledku postrelenia ochrnul a jeho prípad vyvolal v meste nepokoje a protesty proti rasizmu a neprimeranému policajnému násiliu.oznámil v utorok okresný prokurátor Michael Graveley.Zdôraznil pritom, že policajti mali aj v tomto prípade nespochybniteľné právo na legitímnu sebaobranu za použitia strelnej zbrane, píše agentúra AP.Jacoba Blakea 23. augusta belošský policajt Rusten Sheskey, a to sedemkrát zozadu do chrbta. Video zo zásahu sa rozšírilo po internete, čo vyvolalo v meste niekoľkodňové protesty a nepokoje. Tie kulminovali 25. augusta, keď došlo k zastreleniu dvoch ľudí. V tejto súvislosti obvinili z vraždy 17-ročného Trumpovho stúpenca.Policajta Sheskeyho a jeho kolegov, ktorí sa zúčastnili na zásahu, postavili mimo služby až do ukončenia vyšetrovania. Žiadneho z nich napokon neobvinili.Miestne policajné odbory tvrdia, že Sheskey začal strieľať až po tom, keď Blake odmietol odhodiť nôž, ktorý mal údajne pri sebe. Dostal sa pritom do fyzických potýčok s policajtmi, ktorým sa ho nepodarilo zneškodniť ani za pomoci elektrického paralyzéra.Lekári sa obávajú, že v dôsledku utŕžených strelných zranení zostane Blake od pása dolu natrvalo ochrnutý.Udalosti v tomto 100-tisícovom meste v štáte Wisconsin významne zasiahli aj do kampane pred vlaňajšími prezidentskými voľbami v USA. Kenoshu v rámci kampane osobne navštívili obaja hlavní prezidentskí kandidáti - republikán Donald Trump aj demokrat Joe Biden.