V prípade požiaru v bare v Crans-Montane obvinili ďalšieho úradníka
Autor TASR
Ženeva 29. januára (TASR) - Prokuratúra švajčiarskeho kantónu Valais, ktorá vyšetruje novoročný požiar v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana so 40 obeťami, začala vo štvrtok trestné stíhanie proti ďalšiemu úradníkovi poverenému kontrolou bezpečnostných opatrení, uviedla agentúra AFP, píše TASR.
Počet obvinených v tomto prípade sa tak zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov bolo obvinenie vznesené aj proti dvom úradníkom samosprávy.
Voči prvému z nich sa začalo trestné stíhanie v stredu. Ide o muža, ktorý bol zodpovedný za niekoľko kontrol požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation.
Muž, ktorého obvinili vo štvrtok, pracoval na poste vedúceho oddelenia verejnej bezpečnosti. Vyšetrovateľom bude musieť vysvetliť, prečo obec od roku 2019 nerobila kontroly v baru Le Constellation, hoci sa majú konať každoročne.
Švajčiarsky web RTS dodal, že prvá spomínaná osoba sa má na výsluch dostaviť 9. februára, zatiaľ čo druhá 6. februára.
Majitelia baru Morettiovci, ktorí čelia obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti, by mali byť v tejto veci opäť vypočúvaní 11. a 12. februára, doplnila AFP s odvolaním sa na dokumenty, ktoré má k dispozícii.
Jacques Moretti bol takmer dva týždne v preventívnej väzbe. V piatok 23. januára ho z nej prepustili na kauciu 200.000 švajčiarskych frankov.
Pokračujúce vyšetrovanie bude mať za cieľ objasniť presné okolnosti požiaru, dodržiavanie predpisov majiteľmi a potenciálnu trestnú zodpovednosť miestnych orgánov.
Prokuratúra v kantóne Valais zároveň 27. januára zamietla žiadosť obce Crans-Montana, aby bola uznaná za účastníka trestného konania.
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala bezpečnostné predpisy.
Pri ničivom požiari, ktorý v bare Le Constellation vypukol v noci zo Silvestra na Nový rok, prišlo o život 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia. Medzi obeťami bolo 20 maloletých.
