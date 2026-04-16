V prípade požiaru v Crans-Montane vyšetrujú ďalšie štyri osoby
Autor TASR
Ženeva 16. apríla (TASR) - V súvislosti s požiarom v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, pri ktorom počas silvestrovských osláv prišlo o život 41 ľudí, vyšetruje švajčiarska prokuratúra ďalšie štyri osoby. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Môžem potvrdiť, že toto vyšetrovanie bolo rozšírené na ďalších štyroch ľudí,“ uviedla prokuratúra v kantóne Valais na juhozápade Švajčiarska.
Tri zdroje oboznámené s týmto prípadom pre agentúru AFP uviedli, že člen mestskej rady zodpovedný za bezpečnosť, jeho predchodca z rokov 2013 až 2016, súčasný zástupca vedúceho oddelenia pre verejnú bezpečnosť a niekdajší starosta Chermignonu budú vypočutí medzi 11. májom a 3. júnom.
V tomto prípade je celkovo obvinených 13 osôb vrátane súčasných či bývalých miestnych predstaviteľov. Sú medzi nimi aj majitelia baru Le Constellation Jacques Moretti a jeho manželka Jessica, a to zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva.
Vlastné vyšetrovanie tejto tragickej udalosti tento týždeň spustila tiež talianska prokuratúra. Medzi obeťami požiaru bolo totiž aj šesť talianskych občanov.
V pondelok v rámci vyšetrovania požiaru po prvý raz vypočuli v meste Sion starostu obce Crans-Montana Nicolasa Férauda, ktorý povedal, že nevedel, že bezpečnostné kontroly v zmienenom bare neboli vykonané šesť rokov.
Prokuratúra sa domnieva, že požiar spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského.
Pri požiari zahynulo 41 ľudí vo veku 14 až 39 rokov, zväčša tínedžeri. Zranenia utrpelo ďalších 115 ľudí.
Federálny úrad pre civilnú ochranu pre AFP uviedol, že podľa posledných informácií je v nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach vo Švajčiarsku či susedných štátoch ešte stále celkovo 38 zranených.
