Premiéri V4 chcú nájsť jednotné stanovisko k prerozdeľovaniu fondu

Praha/Bratislava 3. júna (TASR) – Predsedovia vlád krajín V4 chcú na rokovaní 11. júna v Ledniciach dospieť k spoločnému stanovisku k návrhu prerozdeľovania prostriedkov v rámci fondu obnovy, ktorý má byť súčasťou viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ). Potvrdili to premiéri SR a ČR Igor Matovič a Andrej Babiš po stredajšom spoločnom rokovaní, ktoré bolo súčasťou Matovičovej zahraničnej pracovnej cesty v Prahe.



Český premiér uviedol, že spoločné stanovisko začali hľadať premiéri V4 už počas utorka, v stredu pokračoval v diskusii so šéfom slovenskej exekutívy. Babiš zopakoval postoj ČR, ktorá nesúhlasí s kľúčom prerozdeľovania prostriedkov určených na reštart ekonomiky členských krajín EÚ po pandémii nového koronavírusu.



"Je pre nás neprijateľné, aby kritériom fondu obnovy bola nezamestnanosť, priemerná nezamestnanosť za roky 2015 - 2019 predsa nemá nič spoločné s novým koronavírusom. Účet za pandémiu sa dozvieme na konci roka, keď uvidíme pokles HDP, to bolo vždy predsa hlavné kritérium pri prerozdeľovaní," zdôraznil Babiš.



Návrh, ktorý predstavila Európska komisia, je podľa neho šitý na mieru krajinám s nižšou mierou zodpovednosti pri dodržiavaní fiškálnych a rozpočtových pravidiel. "Je to, samozrejme, zložitá diskusia, no my sme sa dohodli, že na spoločnom rokovaní v Ledniciach 11. júna sa tomu budeme venovať aj pol dňa a budeme ladiť spoločné stanovisko, ktoré by sme prezentovali na rokovaní Európskej rady 19. júna," povedal český premiér.



Šéf slovenskej vlády pripustil, že v prípade návrhu na prerozdeľovanie prostriedkov z fondu obnovy sú kritériá pre Slovensko nastavené prijateľne. "Rešpektujeme však i to, že ten predbežný výpočet nie je rovnako priaznivý pre Maďarsko či Českú republiku. O tom preto bude stretnutie v Ledniciach, aby sme našli spoločné stanovisko," dodal Matovič.



Podľa návrhu dlhodobého finančného rámca EÚ, ktorý 27. mája predstavila v pléne Európskeho parlamentu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, by sa rozpočet Únie na roky 2021 - 2027 mal pohybovať na úrovni 1,85 bilióna eur, pričom 750 miliárd by mal tvoriť fond obnovy, určený na reštartovanie ekonomík členských štátov EÚ po pandémii nového koronavírusu. Celková alokácia pre Slovensko by mohla byť vďaka dodatočným prostriedkom o osem miliárd eur vyššia.



Matoviča na stredajšej zahraničnej pracovnej ceste prijal aj prezident ČR Miloš Zeman. Čaká ho aj stretnutie so šéfmi oboch komôr českého parlamentu - predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a predsedom Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom.





osobitný spravodajca TASR Erik Mader