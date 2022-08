V prípade smrti bosa Jamesa Bulgera boli po rokoch obvinení traja muži

Washington 19. augusta (TASR) - Traja muži vrátane mafiánskeho nájomného vraha boli obvinení v súvislosti so zabitím bývalého bosa bostonského podsvetia Jamesa "Whiteyho" Bulgera, ktorý zomrel v roku 2018 vo väzení v americkom štáte Západná Virgínia. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo spravodlivosti. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Zo sprisahania s cieľom vraždy boli obvinení všetci traja muži - Fotios "Freddy" Geas, Paul J. DeCologero a Sean McKinnon. Geas okrem toho samostatne čelí obvineniu z vraždy a McKinnon tiež obvineniu z uvádzania nepravdivých vyhlásení pred federálnym súdom.



Geas a DeCologero sa stali podozrivými už krátko po smrti bostonského bosa, avšak doposiaľ neboli proti nim vznesené nijaké obvinenia, keďže vyšetrovanie sa vlieklo niekoľko rokov, píše AP.



V čase Bulgerovej smrti si všetci traja obvinení odpykávali tresty vo väzení, v ktorom k usmrteniu bostonského bosa prišlo. Geas (55) si tam odpykával doživotie za vraždu hlavy klanu Genovese - bosa Adolfa “Big Ala” Bruna a spolupracovníka Garyho Westermana. Geas si svoj trest v tejto väznici odpykáva aj v súčasnosti, píše agentúra Reuters.



Bulger bol dobitý na smrť vo väznici Hazelton v Západnej Virgínii v októbri v roku 2018 krátko po tom, ako bol do tohto zariadenia prevezený z väzenia na Floride. Bulger si v tom čase odpykával doživotný trest za 11 vrážd a ďalšie zločiny.



Bulger v 70. a 80. rokoch minulého storočia stál na čele svojho zločineckého gangu Winter Hill v južnom Bostone vo štvrti, v ktorej dominovali zväčša Íri. Tento bývalý bostonský bos bol však dvojitým agentom a počas svojej kriminálnej kariéry donášal americkému Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) informácie o svojich zločineckých rivaloch. FBI preto jeho zločiny dlho zámerne prehliadala no po tom, ako Bulger odišiel z FBI, sa stal jedným z nahľadanejších amerických zločincov, píšu AP a Reuters.



V roku 2015 stvárnil Bulgera vo filme Black Mass: Špinavá dohoda americký herec Johnny Depp.