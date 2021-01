V prípade Solejmáního vraždy vydal súd v Bagdade zatykač na D. Trumpa

Bagdad 7. januára (TASR) - Iracký súd vydal zatykač na odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa v spojitosti s vlaňajším zabitím vplyvného iránskeho veliteľa Kásema Solejmáního a vplvného člena proiránskych milícií v Iraku abú Mahdího Muhandisa. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Súd pre východný Bagdad vydal na Trumpa zatykač podľa článku 406 trestného zákonníka, ktorý ukladá trest smrti vo všetkých prípadoch úkladnej vraždy.



Predbežné vyšetrovanie bolo podľa súdu ukončené, no naďalej sa vykonávajú úkony, ktoré majú "odhaliť ďalších vinníkov tohto trestného činu, či už sú to Iračania alebo cudzinci".



Americká armáda 3. januára 2020 na Trumpov pokyn zabila Solejmáního počas návštevy Iraku pri raketovom útoku vykonanom bezposádkovým dronom neďaleko bagdadského letiska.



O život vtedy prišiel aj Muhandis, zástupca hlavného veliteľa milícií Hašd Šaabí (Ľudové mobilizačné síly), Iránom podporovanej organizácie zastrešujúcej desiatky šiitských milícií.



Agnes Callamardová, osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva špecializujúca sa na prípady mimosúdnych a svojvoľných popráv, vo svojej správe predloženej OSN vtedy uviedla, že zabitie Solejmáního bolo porušením Charty OSN.



Irán v súvislosti so Solejmáního zabitím vydal zatykač na Trumpa už vlani v júni a požiadal policajnú organizáciu Interpol o vydanie medzinárodného zatykača na dosluhujúceho amerického prezidenta. Tejto požiadavke Teheránu však Interpol zatiaľ nevyhovel, pripomína AFP.



Podľa agentúry AP je vykonanie zatykača prakticky vylúčené, ide však o symbolický krok v posledných dňoch Trumpa v úrade.