V prípade streľby v Chřibskej vyšetrujú aj postup policajtov
Česká polícia uviedla, že pri zákroku utrpeli zranenia traja policajti. Útočník nebol držiteľom zbrojného preukazu a mal pri sebe niekoľko nelegálne držaných zbraní.
Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Česká polícia v prípade pondelkového útoku strelca na mestskom úrade v meste Chřibská, pri ktorom jednu osobu zabil a ďalších šesť utrpelo zranenia, pracuje aj s verziou, že postrelená žena bola zasiahnutá zo služobnej zbrane. TASR o tom informuje na základe správy Polície ČR.
„K zásahu (ženy) došlo pri prestrelke s útočníkom krátko po tom, ako bol jeden z policajtov postrelený paľbou cez zatvorené dvere a policajti preto streľbu opätovali,“ uviedla česká polícia v stanovisku. Zároveň dodala, že pri vyhodnotení služobného zákroku bude spolupracovať s Generálnou inšpekciou bezpečnostných zborov. V kontakte je aj s rodinou postrelenej ženy.
Česká polícia uviedla, že pri zákroku utrpeli zranenia traja policajti. Útočník nebol držiteľom zbrojného preukazu a mal pri sebe niekoľko nelegálne držaných zbraní. Jednu z nich napokon otočil proti sebe.
Vyšetrovatelia prípad kvalifikovali ako podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania.
V súčasnosti sú všetky osoby mimo ohrozenia života a dve zostávajú v nemocnici pod lekárskym dohľadom. Ostatných zranených po ošetrení prepustili do domáceho liečenia.
