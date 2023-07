V prípade utajovaných dokumentov Trump čelí novým obvineniam

Washington 28. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump čelí novým obvineniam v prípade týkajúcom sa jeho nedbanlivého zaobchádzania s dôvernými dokumentmi pri odchode z Bieleho domu. Trump je konkrétne obvinený z toho, že sa pokúsil dať vymazať zábery z priemyselných kamier, informovala agentúra Reuters.



V súdnom dokumente zverejnenom vo štvrtok federálni prokurátori Trumpa obvinili z toho, že sa pokúšal dať vymazať zábery z priemyselných kamier zo svojho domu v Mar-a-Lago v štáte Florida, aby sa nedostali do rúk vyšetrovateľov.



V prípade bol obvinený aj ďalší muž, zamestnanec rezidencie, vyplýva zo súdneho dokumentu.



Týmto obvineným je údržbár v Trumpovej rezidencii Carlos De Oliveira, ktorý údajne pomáhal skrývať citlivé vládne dokumenty pred úradníkmi, ktorí sa ich pokúšali získať späť.



Súdny proces je naplánovaný na máj roku 2024, doplnila agentúra AFP.



Tieto obvinenia boli zverejnené niekoľko hodín po tom, ako Trump uviedol, že jeho právnici sa stretli s predstaviteľmi ministerstva spravodlivosti, ktorí vyšetrujú jeho pokusy zvrátiť prehru vo voľbách v roku 2020 s demokratom Joeom Bidenom.



"Toto nie je nič iné ako pokračujúci zúfalý a falošný pokus Bidenovej rodiny a ministerstva spravodlivosti," uvádza sa vo vyhlásení Trumpovho tímu po vznesení ďalších obvinení v prípade vládnych dokumentov.



Trump je prvým bývalým americkým prezidentom, ktorý čelí obvineniam z trestných činov. Tento rok bol obvinený už dvakrát: raz v New Yorku v súvislosti s platbami za mlčanie pornohviezde a raz v súvislosti s utajovanými dokumentmi.



Tieto obvinenia pritom nepoškodili Trumpovu pozíciu lídra v súboji o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb - naopak, Trumpov náskok pred najväčším súperom, guvernérom štátu Florida Ronom DeSantisom, sa zvýšil, uviedla agentúra Reuters.