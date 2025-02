V prípade útoku na Rushdieho uznali páchateľa vinným z pokusu o vraždu

New York 21. februára (TASR) - Americký súd v piatok uznal 27-ročného Hadiho Matara vinného z pokusu o vraždu britského spisovateľa iránskeho pôvodu Salmana Rushdieho. Páchateľ v roku 2022 vtrhol na pódium v newyorskom inštitúte Chautauqua, kde mal spisovateľ predniesť svoj prejav, a niekoľkokrát ho zasiahol nožom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Hadi Matar "bol uznaný vinným v oboch prípadoch" vrátane pokusu o vraždu druhého stupňa a útoku druhého stupňa na Henryho Reesa - spoluzakladateľa organizácie City of Asylum, ktorá pomáha spisovateľom v exile. Rees s Rushdiem v deň útoku - 12. augusta 2022 - viedol rozhovor. Vynesenie rozsudku je naplánované na 23. apríla a útočníkovi hrozí až 25 rokov odňatia slobody, oznámil hovorca súdu.



Rushdie (77) minulý týždeň vypovedal o útoku na súde v meste Mayville na západe štátu New York. Útočník Rushdiemu spôsobil rany do oka, líca, krku, hrudníka, trupu a stehna. Zranenia si okrem operácie vyžadovali niekoľkomesačnú rekonvalescenciu.



Matar, ktorý je americko-libanonského pôvodu, pred súdom deklaroval, že sa z ublíženia na zdraví a pokusu o vraždu vinný necíti. Médiám v minulosti povedal, že hoci prečítal len dve strany Rushieho románu Satanské verše, autor knihou podľa neho "zaútočil na islam".



Od vydania surrealistických postmoderných Satanských veršov, ktoré boli inšpirované životom moslimského proroka Mohameda, Rushdie roky žil v obavách o svoju bezpečnosť.



Síce sa v západnom svete jeho kniha stretla s pozitívnym ohlasom a dostal za ňu viaceré ceny, časť moslimov ju považovala za rúhanie a niektoré moslimské štáty ju rovno zakázali. Vtedajší iránsky vodca ajatolláh Chomejní vydal v roku 1989 fatvu vyzývajúcu na smrť jej autora.



Rushdie následne čelil nespočetným hrozbám smrti. Deväť rokov bol nútený sa skrývať. Opäť začal cestovať až vtedy, keď Irán deklaroval, že na splnení fatvy už netrvá.