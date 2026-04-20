< sekcia Zahraničie
V prípade útoku na synagógu v Londýne zadržali dvoch tínedžerov
Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Britská polícia v pondelok oznámila, že po víkendovom podpaľačskom útoku na ďalšiu synagógu v hlavnom meste Londýn zadržala dvoch tínedžerov. V súvislosti s ďalšími piatimi podobnými incidentmi je tak celkovo zadržaných už 15 osôb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Londýnska Metropolitná polícia spresnila, že k novým zadržaniam došlo v súvislosti s opakujúcim sa vzorcom „najatých násilníkov“ a „nátlaku nepriateľských štátov na naše komunity“.
Zástupca komisára Matt Jukes uviedol, že polícia v súčasnosti vyšetruje, či boli tieto útoky podnecované zo strany „prisluhovačov Iránu“. Hlavný rabín v Británii Ephraim Mirvis totiž medzičasom varoval pred „vytrvalou kampaňou násilia a zastrašovania“ proti židom v Spojenom kráľovstve.
K najnovšiemu incidentu došlo v sobotu neskoro večer, keď páchatelia hodili zápalnú fľašu cez okno synagógy v obvode Harrow na severozápade Londýna, uviedla polícia. Vo vnútri modlitebne bol dym, nikto však neutrpel zranenia.
Jukes pre stanicu BBC Radio 4 v pondelok uviedol, že v noci zadržali tínedžerov vo veku 17 a 19 rokov, ktorí zostávajú vo väzbe. Ako ďalej poznamenal, v prípade šiestich samostatných incidentov vrátane útokov na sanitky židovskej záchrannej služby a na priestory perzského média došlo doteraz k 15 zadržaniam. Dodal, že možné zapojenie „prisluhovačov“ je „veľmi vážnym dôvodom na vyšetrovanie“.
„Videli sme opakujúci sa vzorec aj u iných aktérov, ktorí pracujú ako najatí páchatelia. Vyvoláva to dojem rýchlo a ľahko zarobených peňazí,“ povedal Jukes a v tejto súvislosti spomenul minuloročné rozsudky v prípade týkajúcom sa osôb pracujúcich pre ruskú Wagnerovu skupinu. „Toto je súčasť modernej hybridnej vojny,“ dodal.
Britský premiér Keir Starmer v nedeľu sľúbil, že páchateľov nedávnych „odporných“ útokov postavia pred súd, keďže obavy z ďalších podobných incidentov v krajine narastajú.
K zodpovednosti za mnohé z útokov v britskej metropole sa prihlásila doposiaľ málo známa islamistická skupina Harakát Aschab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) s väzbami na Irán, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. HAYI sa predtým prihlásili k podobným útokom v Belgicku a Holandsku.
