V prípade vrážd moslimov v Novom Mexiku zadržali muža z Afganistanu

Albuquerqe 10. augusta (TASR) - Muža z Afganistanu obvinili v utorok v prípade vrážd dvoch moslimov v meste Albuquerqe v americkom štáte Nové Mexiko. Tamojšie úrady sa domnievajú, že sa podieľal i na ďalších dvoch vraždách moslimov v tomto meste. Ich smrť vyvolala strach v moslimskej komunite v celej krajine, informovala agentúra AP.



Úrady oznámili zatknutie 51-ročného podozrivého Muhammada Syeda deň po tom, čo bol vzatý do väzby. Šéf polície v Albuquerqe Harold Medina na sociálnej sieti Twitter spresnil, že ho vypátrali na základe vozidla, ktoré sa spájalo s jednou zo spomínaných vrážd v tomto najväčšom meste Nového Mexika. Vodičom tohto auta bol práve Syed, ktorý sa stal prvým podozrivým zo všetkých štyroch vrážd, doposiaľ ho však obvinili v dvoch prípadoch.



Tipy na Syeda, ktorý do USA prišiel len pred niekoľkými rokmi, dostali vyšetrovatelia od moslimskej komunity v Albuquerqe. Prípady vrážd v tomto meste upútali aj pozornosť amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý uviedol, že takéto útoky "nemajú v Amerike miesto".



Moslimská komunita v dôsledku vrážd pociťovala strach a neistotu, ľudia spochybňovali svoju bezpečnosť a obmedzili pohyb, píše AP.



K vraždám došlo medzi novembrom 2021 a augustom tohto roka, kým posledné tri sa odohrali v rozpätí dvoch týždňov, uviedla stanica CNN s tým, že všetky obete boli moslimovia juhoázijského pôvodu. Polícia sa teraz snaží zistiť, či boli prípady spolu prepojené. Všetky obete boli podľa doterajších zistení polície zastrelené, doposiaľ však nie je známy motív páchateľa.



Doterajšie vyšetrovanie podľa CNN preukázalo, že Syed svoje obete do istej miery poznal a k streľbám mohol viesť osobný konflikt.