V prípade vraždy bývalého šéfa ukrajinského parlamentu zatkli muža

Snímka Andrija Parubého počas prejavu v parlamente v Kyjeve na Ukrajine, utorok, 29. január 2019. Foto: TASR/AP

Motív vraždy stále nie je jasný. Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel.

Kyjev 1. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok skoro ráno oznámil, že v prípade zastrelenia bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého v západoukrajinskom meste Ľvov v sobotu predpoludním zatkli podozrivého. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Minister vnútra Ihor Klymenko a šéf ukrajinskej bezpečnostnej služby Vasyl Maľuk práve informovali o zadržaní podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Prebiehajú potrebné vyšetrovacie úkony. Nariadil som, aby boli verejnosti poskytnuté dostupné informácie. Ďakujem príslušníkom bezpečnostných zložiek za ich rýchlu a koordinovanú prácu. Všetky okolnosti tejto strašnej vraždy musia byť objasnené,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Hovoril som s generálnym prokurátorom Ruslanom Kravčenkom. Informoval ma o ďalších procesných krokoch týkajúcich sa podozrivého z vraždy Andrija Parubého. Podozrivý už podal prvú výpoveď. V súčasnosti prebiehajú naliehavé vyšetrovacie opatrenia s cieľom zistiť všetky okolnosti vraždy,“ dodal v nasledujúcom príspevku.

Ukrajinské médiá po vražde uviedli, že k streľbe na 54-ročného politika došlo približne o 11.00 h predpoludním SELČ, pričom páchateľ na politika vystrelil viackrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby.

Motív vraždy stále nie je jasný. Podľa médií padlo osem výstrelov a páchateľ bol údajne prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel.

Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol prominentným podporovateľom proeurópskej Oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež revolúcie na Majdane v roku 2014.
