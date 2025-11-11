< sekcia Zahraničie
V prípade vraždy prezidentského kandidáta v Mexiku zatkli podozrivého
Agentúra AFP uvádza, že Colosiovu vraždu sprevádzajú konšpiračné teórie, pretože niekoľko týždňov pred svojou vraždou kritizoval vedenie vlastnej strany.
Mexiko 11. novembra (TASR) - Mexické úrady cez víkend zatkli niekdajšieho agenta spravodajských služieb podozrivého z účasti na vražde prezidentského kandidáta Luisa Donalda Colosia v roku 1994. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jorge Antonio Sánchez Ortega bol zatknutý v sobotu v mexickom meste Tijuana a predviedli ho pred sudcu. Colosio bol favorit na post mexického prezidenta za vládnucu Inštitucionálnu revolučnú stranu (PRI) a 23. marca 1994 ho zavraždili počas volebného zhromaždenia v chudobnej štvrti Lomas Taurinas v Tijuane.
Za vraždu odsúdili strelca Maria Aburta Martíneza, ktorý tvrdil, že konal sám. Identita jeho prípadných komplicov či objednávateľov vraždy nie je známa. Samotného Sáncheza Ortegu už v spojitosti s prípadom raz zatkli, no prepustili v nasledujúci deň.
Sánchez Ortega v čase vraždy Colosia pracoval ako agent mexických spravodajských služieb. Úrady nepotvrdili, či jeho opätovnému zatknutiu predchádzalo objavenie nových informácií.
