V prípade vraždy novinára Šeremeta zadržali niekoľko podozrivých

Kyjev 12. decembra (TASR) - Ukrajinská polícia zadržala niekoľko ľudí v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Pavla Šeremeta, ktorý zahynul pri výbuchu nálože v aute v roku 2016. Oznámil to vo štvrtok ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov.



"Je to výsledok veľmi zložitej a vytrvalej práce skutočných profesionálov a dôležitý krok smerom k úplnému vyriešeniu tohto prípadu!" napísal Avakov na Facebooku s tým, že ďalšie podrobnosti budú neskôr zverejnené na tlačovej konferencii.



V Bielorusku novinár Pavel Šeremet, známy kritik bieloruského vedenia, zahynul 20. júla 2016 pri výbuchu nálože v aute v centre Kyjeva. K výbuchu došlo, keď bol Šeremet na ceste do práce, pripomína agentúra Reuters.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Šeremetova vražda súvisí s jeho novinárskou činnosťou na Ukrajine a v ďalších krajinách.



Šeremet, ktorý mal 44 rokov, si pohneval predstaviteľov v rodnom Bielorusku i Rusku predtým, ako sa presťahoval na Ukrajinu, kde podľa vlastných slov čelil menším prekážkam pri nezávislej novinárskej práci.



Šeremet si v roku 2002 prevzal cenu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) za svoje reportáže o porušovaní ľudských práv v Bielorusku vrátane zmiznutí opozičných politikov a novinárov. Západní diplomati, OBSE a ľudskoprávni aktivisti vyzývali Ukrajinu, aby tento prípad vyriešila.



Ukrajinskou žurnalistickou sférou otriasla smrť Šeremeta 16 rokov po tom, ako sa obeťou brutálnej vraždy stal zakladateľ servera Ukrajinska pravda, investigatívny novinár gruzínskeho pôvodu Heorhij Gongadze, ktorého telo našli po únose bez hlavy v novembri 2000 v lese pri Kyjeve. Pre server Ukrainska Pravda pracoval aj Šeremet, pripomína agentúra AFP.