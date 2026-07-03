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V prípade výbuchu v Monaku identifikovali podozrivého
K výbuchu došlo v pondelok večer vo vchode bytového domu v centre Monaka pri hraniciach s Francúzskom.
Autor TASR
Paríž/Monako 2. júla (TASR) - Úradom sa podarilo identifikovať osobu podozrivú v prípade výbuchu v Monaku, ktorý ťažko zranil podnikateľa ukrajinského pôvodu a ďalšie dve osoby. Bol na ňu vydaný zatykač, oznámil vo štvrtok monacký prokurátor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K výbuchu došlo v pondelok večer vo vchode bytového domu v centre Monaka pri hraniciach s Francúzskom. Úrady dosiaľ nepotvrdili identitu zranených osôb, útok však podľa nich bol zrejme cielený. Podľa médií zranenia utrpeli podnikateľ Vadym Jermolajev, jeho partnerka a jeho syn. Jermolajev sa v minulosti vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie.
Francúzky denník Le Figaro a televízia BMFTV uviedli, že podozrivá v rámci vyšetrovania je podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Kamery ju údajne zachytili v čiernom rybárskom klobúku. Monacký prokurátor Stéphane Thibault sa k tejto informácii vo svojom vyhlásení nevyjadril, oznámil však, že v piatok dopoludnia usporiada tlačovú konferenciu.
Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Denník Le Figaro v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že vyšetrovatelia zvažujú možnosť, že za útokom bola Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU).
K výbuchu došlo v pondelok večer vo vchode bytového domu v centre Monaka pri hraniciach s Francúzskom. Úrady dosiaľ nepotvrdili identitu zranených osôb, útok však podľa nich bol zrejme cielený. Podľa médií zranenia utrpeli podnikateľ Vadym Jermolajev, jeho partnerka a jeho syn. Jermolajev sa v minulosti vzdal ukrajinského občianstva a Kyjev naňho uvalil sankcie.
Francúzky denník Le Figaro a televízia BMFTV uviedli, že podozrivá v rámci vyšetrovania je podľa všetkého žena, ktorá sa snažila vydávať za muža. Kamery ju údajne zachytili v čiernom rybárskom klobúku. Monacký prokurátor Stéphane Thibault sa k tejto informácii vo svojom vyhlásení nevyjadril, oznámil však, že v piatok dopoludnia usporiada tlačovú konferenciu.
Monacké úrady vyšetrujú výbuch ako pokus o vraždu a nepovažujú ho za teroristický čin. Denník Le Figaro v utorok s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že vyšetrovatelia zvažujú možnosť, že za útokom bola Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU).