V prípade zásahov a manipulácie Trumpa sa plánujú protesty

Washington 29. októbra (TASR) - Desiatky skupín aktivistov, ktorí podľa vlastných slov reprezentujú milióny Američanov podporujúcich Demokratickú i Republikánsku stranu, plánujú vyjsť na protest do ulíc, ak prezident Spojených štátov Donald Trump bude zasahovať do sčítavania hlasov alebo manipulovať výsledky prezidentských volieb, ktoré budú 3. novembra. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Koalícia viac než 130 skupín s názvom Protect the Results (ochráňte výsledky) má na svojej internetovej stránke protecttheresults.com naplánovaných už približne 400 protestných podujatí, ak by došlo zo strany Trumpa k nerešpektovaniu výsledkov volieb.



Účastníci týchto demonštrácií chcú protestovať "už v stredu 4. novembra popoludní", čiže deň po voľbách. Ako prejavy občianskej neposlušnosti, ku ktorým môže dôjsť, organizátori uvádzajú napríklad blokovanie dopravy v hlavnom meste Spojených štátov.



"Nemôžeme predpokladať, že Donald Trump bude rešpektovať pokojné odovzdanie moci," povedal Sean Eldridge, zakladateľ a šéf iniciatívy Stand Up America (Amerika, povstaň!), ktorá začala v júni túto koalíciu organizovať. "Ak sa Trump pokúsi zasahovať do sčítavania hlasov alebo bude naliehať na štátnych či lokálnych predstaviteľov s tým, že by hlasy už nemali započítavať, potom sa zmobilizujeme," avizoval.



Za prejavy zasahovania zo strany Trumpa koalícia považuje napríklad to, ak by prezident odmietol uznať výsledky sčítania hlasov v jednotlivých štátoch či situáciu, keby sa predčasne vyhlásil za víťaza volieb.



Trump v pondelok na Twitteri opätovne spochybnil dôveryhodnosť korešpondenčného hlasovania v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Prezident USA už mesiace bez akéhokoľvek dôkazu tvrdí, že hlasovanie poštou môže vytvoriť priestor pre volebné podvody.



Trump navyše vyslovil požiadavku, že výsledky volieb musia byť známe už 3. novembra. Takéto skoré vyhlásenie výsledkov je však veľmi nepravdepodobné najmä v prípade tesného rozdielu medzi Trumpom a jeho demokratickým súperom Joeom Bidenom, keďže vo viacerých štátoch USA sa budú korešpondenčné hlasy sčítavať ešte aj niekoľko nasledujúcich dní.