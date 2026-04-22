V prípade zmiznutia študentky Turecko zadržali bývalého guvernéra
Úrady sa teraz domnievajú, že 21-ročná študentka mohla byť zavraždená.
Autor TASR
Ankara 22. apríla (TASR) - Turecký súd poslal do väzby bývalého provinčného guvernéra v súvislosti so zmiznutím univerzitnej študentky spred šiestich rokov. Vo väzbe zostane až do začiatku procesu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.
Bývalého guvernéra provincie Tunceli, Tuncaya Sonela, zadržali v utorok neskoro večer v súvislosti s obvineniami vrátane zničenia, zatajovania či pozmeňovania dôkazov, uviedla turecká agentúra Anadolu.
Sonel pôsobil vo funkcii guvernéra východotureckej provincie v rokoch 2017 až 2020. Sám sa pritom podieľal na pátraní po zmiznutej študentke Gülistan Dokuovej v januári 2020. V rámci vyšetrovania je teraz medzi 12 podozrivými, ktorí sú vo väzbe. Guvernérov v Turecku menuje centrálna vláda v Ankare, pripomína DPA.
Úrady sa teraz domnievajú, že 21-ročná študentka mohla byť zavraždená. Predtým bol v súvislosti s úmyselným zabitím zadržaný Sonelov syn. Ďalšími podozrivými sú bývalý policajt obvinený z mazania telefónnych dát či lekár spájaný so stratenými záznamami. Turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek oznámil, že v záujme nájdenia ostatkov nezvestnej študentky bol zriadený špeciálny tím.
Organizácie na ochranu práv žien aj Dokuovej rodina už roky žiadajú o vyriešenie tohto prípadu. Poukazujú pritom na nevyriešené prípady femicíd v Turecku.
