Sobota 23. máj 2026
V prístave Dover pre zápchy pozastavili nový digitálny systém kontrol

Na snímke kamióny sa zoradili pri registrácii na trajekt v prístave Dover v Kente v Anglicku v piatok 25. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 23. mája (TASR) - Francúzske úrady v sobotu dočasne obmedzili používanie nového digitálneho systému pasových kontrol Európskej únie v britskom prístave Dover. Na začiatku predĺženého víkendu sa tam vytvorili dopravné zápchy a cestujúci museli na trajekt cez Lamanšský prieliv do Francúzska čakať v niektorých prípadoch aj dve hodiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Správa prístavu na juhovýchode Anglicka oznámila, že francúzska pohraničná polícia (PAF) v snahe zmierniť náročnú situáciu v prístave dočasne pozastavila prevádzku systému EES (kontroly vstupu do EÚ a výstupu z nej). Vďaka tomu bude môcť výrazne skrátiť čas potrebný na odbavenie. Bežné pasové kontroly budú pokračovať.

Podľa vyhlásenia išlo o prvé rušnejšie obdobie od nedávneho zavedenia EES. V preplnenom prístave, ktorý slúži ako východiskový bod pre trajekty do Calais v severnom Francúzsku, sa podľa zverejnených záberov tvorili dlhé kolóny áut.

Obavy v súvislosti so systémom zaznievali zo strany niektorých dopravcov a cestujúcich najmä v Británii, ktorá v roku 2020 vystúpila z EÚ. Trasu do Calais totiž obľubujú britskí turisti, obzvlášť na začiatku polročných školských prázdnin, uviedla AFP.

Systém EES podľa Európskej komisie nahrádza fyzické pečiatky v pasoch a prostredníctvom digitálnej registrácie zefektívňuje a zvyšuje bezpečnosť cestovania do Európy. Oficiálne bol spustený v apríli na všetkých vonkajších hraničných priechodoch 29 zapojených krajín. Využíva ho 25 z 27 členských štátov EÚ (s výnimkou Írska a Cypru) a Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou schengenského priestoru.
