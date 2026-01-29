V prístave Quetzal zaistili takmer päť ton kokaínu

< sekcia Zahraničie
Guatemala 29. januára (TASR) - Guatemalské úrady zaistili v Puerto Quetzal na juhu krajiny približne päť ton kokaínu, uviedla v stredu tamojšia vláda. Ide o jednu z najväčších zhabaných zásielok tejto drogy za posledných 12 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri operácii, ktorá sa uskutočnila v nedeľu, odhalili vyše 4900 kilogramov kokaínu ukrytého v siedmich kontajneroch naložených vrecami múky, uviedlo guatemalské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení.
Prekládky drog cez Strednú Ameriku medzinárodnými kartelmi a ich miestnymi partnermi prispeli k prudkému nárastu kriminality v regióne.
Podľa amerických orgánov až 90 percent kokaínu dovážaného do Spojených štátov prechádza cez Mexiko a Strednú Ameriku v nákladných autách, lietadlách, lodiach a ponorkách.
