V prístave Quetzal zaistili takmer päť ton kokaínu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Ide o jednu z najväčších zhabaných zásielok tejto drogy za posledných 12 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Guatemala 29. januára (TASR) - Guatemalské úrady zaistili v Puerto Quetzal na juhu krajiny približne päť ton kokaínu, uviedla v stredu tamojšia vláda. Ide o jednu z najväčších zhabaných zásielok tejto drogy za posledných 12 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pri operácii, ktorá sa uskutočnila v nedeľu, odhalili vyše 4900 kilogramov kokaínu ukrytého v siedmich kontajneroch naložených vrecami múky, uviedlo guatemalské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení.

Prekládky drog cez Strednú Ameriku medzinárodnými kartelmi a ich miestnymi partnermi prispeli k prudkému nárastu kriminality v regióne.

Podľa amerických orgánov až 90 percent kokaínu dovážaného do Spojených štátov prechádza cez Mexiko a Strednú Ameriku v nákladných autách, lietadlách, lodiach a ponorkách.
