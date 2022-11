KOKAÍN MIESTO BANÁNOV: V lodnom kontajneri objavili 7,9 ton kokaínu

Antverpy 12. novembra (TASR) - V belgickom prístavnom meste Antverpy objavili 7,9 ton kokaínu v hodnote vyše 200 miliónov eur, ktorý bol ukrytý na kontajnerovej lodi prevážajúcej banány z Ekvádoru. Ako uviedla v piatok večer holandská polícia, štyri podozrivé osoby boli minulý týždeň zadržané v blízkosti Amsterdamu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Štyroch Holanďanov previezli do vyšetrovacej väzby po tom, čo bol kontajner, v ktorom sa našli drogy, vyložený a prevezený do skladu v meste Emmeloord.



DPA pripomína, že aj minulý týždeň došlo k zatknutiu muža pochádzajúceho z holandského mesta Eindhoven, ktorý chcel z antverpského prístavu prepašovať 600 kíl kokaínu do Holandska. Ako vtedy oznámila polícia, drogy sa nachádzali v lodnom kontajneri na palube plavidla z Kolumbie.



Belgická a holandská polícia od tohto leta spolupracujú v rámci špeciálnej jednotky, ktorá sa usiluje bojovať proti rozsiahlemu pašovaniu drog cez prístav v Antverpách. Spolupracujú tiež s colnými úradmi a finančnou správou.