V procese proti Trumpovi dostali slovo obhajcovia

Washington 25. januára (TASR) - V procese impeachmentu, ktorý prebieha v americkom Senáte, dostali v sobotu slovo obhajcovia prezidenta Donalda Trumpa. Obvinili pritom demokratov, že sa svojou snahou o odvolanie prezidenta snažia zvrátiť výsledky volieb, informovala agentúra AP.



Členovia Trumpovho právneho tímu taktiež rezolútne popreli, že by sa šéf Bieleho domu dopustil zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom, z čoho ho viní podaná ústavná žaloba.



"Žiadajú vás nielen o anulovanie výsledkov posledných (prezidentských) volieb, ale... aj o to, aby sa prezidentovi Trumpovi zabránilo v účasti na ďalších voľbách, ktoré sa budú konať za zhruba deväť mesiacov," povedal právny poradca Bieleho domu Pat Cipollone.



Svoje slová adresoval 100-člennému plénu senátorov, ktorí v procese impeachmentu fungujú ako porotcovia, a budú teda rozhodovať o vine alebo nevine 45. prezidenta USA. Prípadné usvedčenie by viedlo k Trumpovmu odvolaniu.



V Senáte však majú väčšinu 53 kresiel Trumpovi republikáni, ktorí impeachment prezidenta svorne odmietajú a sú presvedčení o jeho nevine.



Trumpovi právnici majú na prednesenie svojich argumentov 24 hodín rozdelených na tri dni. Po nedeľňajšej prestávke budú pokračovať vo svojich rečiach v pondelok. Predchádzajúce tri dni — od 22. do 24. januára — k senátorom hovorili žalobcovia z radov opozičných demokratov.



Podľa právnika Cipolloneho sa demokratickým žalobcom nepodarilo preukázať, že sa prezident dopustil tak závažných previnení, pre ktoré by mal byť odvolaný z úradu. "Domnievame sa, že keď si vypočujete fakty, zistíte, že prezident celkom iste neurobil nič zlé," zdôraznil Cipollone.



O podaní ústavnej žaloby na Trumpa rozhodla 18. decembra druhá komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.