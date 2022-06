V procese s útočníkmi z Bataclanu dostali priestor reči obžaloby

Paríž 8. júna (TASR) - Žalobcovia v procese s obvinenými z teroristických útokov v Paríži z novembra 2015 začali v stredu pred parížskym súdom prednášať svoje záverečné reči. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Počas útokov 13. novembra 2015 v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách v Paríži prišlo o život celkovo 130 ľudí.



Traja hlavní žalobcovia počas najbližších troch dní vyjadria svoje stanoviská o tom, do akej miery považujú jednotlivých obžalovaných za vinných, a v piatok navrhnú tresty, píše AFP a pripomína, že takýto postup vyplýva z pravidiel pre súdne pojednávania vo Francúzsku.



Obhajoba má pre svoje záverečné reči dostať priestor na budúci týždeň a vynesenie verdiktov je naplánované na 29. júna.



Medzi obžalovanými je Salah Abdeslam, jediný z členov útočiaceho teroristického komanda, ktorý je stále nažive. Spolu s ním súdia aj ďalších 19 osôb, z toho šesť v neprítomnosti, ktoré čelia rôznym obvineniam z napomáhania páchateľom. Dvanástim obžalovaným vrátane Abdeslama hrozí až doživotný trest odňatia slobody.



Pri sérii útokov v Paríži v novembri 2015 páchatelia strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách po meste. Traja samovražední bomboví útočníci odpálili svoje vesty pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Francúzska s Nemeckom. Na štadióne bol prítomný aj vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande, ktorého bezpečnostné zložky okamžite evakuovali.



K zodpovednosti za útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Celkovo z týchto zločinov obvinili 20 údajných islamských extrémistov.