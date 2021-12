V procese súvisiacom s letom MH17 čítala prokuratúra záverečnú reč

Amsterdam 21. decembra (TASR) - Ľudia, ktorí v roku 2014 zostrelili nad východnou Ukrajinou civilné lietadlo malajzijských aerolínií, pravdepodobne chceli zasiahnuť ukrajinské vojenské lietadlo. V pondelok to vyhlásila holandská prokuratúra, ktorá začala čítať záverečnú reč v súdnom procese súvisiacom s nehodou uvedeného letu MH17, informovali tlačové agentúry DPA a Reuters.



V súvislosti so zostrelením lietadla spoločnosti Malaysia Airlines, na ktorého palube sa nachádzalo 298 ľudí, sú obvinení traja Rusi a jeden Ukrajinec. Ani jeden z nich sa však na súdnom procese nezúčastnil. Jedného z obžalovaných Rusov, Olega Pulatova, na súde zastupovali jeho právnici. Ostatní dvaja Rusi — Igor Girkin a Sergej Dubinskij — však nikdy so súdom nespolupracovali a sú súdení v neprítomnosti.



Prokuratúra vo svojej záverečnej reči uviedla, že lietadlo bolo zostrelené raketou ruskej výroby. Podľa prokurátora Thijsa Bergera nemali pasažieri lietadla "žiadnu šancu" na prežitie.



Na palube sa nachádzali občania desiatich štátov, ale väčšina boli Holanďania, preto sa proces koná v Holandsku.



Prokuratúra na súde odprezentovala aj rôzne dôkazy ako fotografie, videá, zachytené telefonické rozhovory či výpovede svedkov. Podľa obžaloby tieto materiály dokazujú, že obvinení muži sú vinní.



Obžaloba má ukončiť dokazovanie v stredu. Verdikt súdu sa však očakáva až v priebehu budúceho roka. Ak budú obžalovaní uznaní za vinných, hrozí im až doživotie, píše Reuters.



Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines letelo z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur, keď bolo v júli 2014 zostrelené nad východnou Ukrajinou, ktorú mali pod kontrolou proruskí separatisti. V oblasti v tom čase prebiehali boje medzi separatistami a ukrajinskou vládou, pripomína Reuters.



Podľa výsledkov oficiálneho vyšetrovania z roku 2016 bolo lietadlo zostrelené z ukrajinskej pôdy ruskou raketou typu Buk "ovládanou proruskými bojovníkmi". Rusko tento záver spochybnilo a tvrdí, že za tragický koniec letu MH17 sú zodpovedné ukrajinské bojové sily.