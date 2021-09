V prognózach vedie SPD pred úniou CDU/CSU, tretí sú Zelení

Na snímke Olaf Scholz, minister financií a kandidát SPD na kancelára, máva počas volebnej strany svojim priaznivcom, v nedeľu 26. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 27. septembra (TASR) – V nedeľňajších parlamentných voľbách v Nemecku sa podľa aktualizovaných prognóz stali najsilnejšou politickou stranou sociálni demokrati z SPD. Kresťanskí demokrati z únie CDU/CSU dosiahli po 16 rokoch vlády kancelárky Angely Merkelovej svoj vôbec najhorší výsledok. Zelení si viedli najlepšie vo svojich dejinách a jasne obsadili tretie miesto, informuje agentúra DPA.Podľa prognóz verejnoprávnych televízií ARD a ZDF zverejnených okolo polnoci si Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) polepšila na 25,8 až 26,0 percenta. Kresťanskodemokratická únia (CDU) spolu s bavorskou sesterskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) klesli na 24,1 až 24,2 percenta. Zelení sa pohybujú na úrovni 14,3 až 14,6 percent hlasov.Liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) posilnili na 11,5 percenta. Za krajne pravicovú Alternatívu pre Nemecko (AfD), dosiaľ tretiu najsilnejšiu stranu na spolkovej úrovni, hlasovalo 10,5 až 10,6 voličov. Strana Ľavica zaznamenala výrazný pokles na 4,9 až 5,0 percenta, v Spolkovom sneme (Bundestag) však zotrvá, keďže pravdepodobne získa tri priame mandáty, potrebné v prípade neprekonania päťpercentnej hranice vstupu do spolkového parlamentu.Jedného poslanca by podľa odhadu ARD malo mať aj Združenie voličov južného Šlezvicka (SSW), ktoré ako strana dánskej menšiny nemusí splniť podmienku najmenej piatich percent hlasov.Rozdelenie kresiel v Spolkovom sneme by sa v prípade takýchto výsledkov výrazne zmenilo a viedlo ku komplikovanej tvorbe novej spolkovej vlády. Jedinou predstaviteľnou dvojkoalíciou by bolo pokračovanie doterajšej tzv. veľkej koalície, ktoré si však SPD ani únia CDU/CSU neželajú. Pravdepodobne by tým po prvý raz od 50. rokov vytvorili spolkovú vládu tri strany, možností je potom viacero, dopĺňa DPA.